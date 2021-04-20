''Kanser hastaları da işe çağrıldı!''

Cumhurbaşkanlığı kendi yayımladığı genelgeden bir gün sonra bazı kurumları kapsam dışına çıkarmasının ardından kapsam dışında bırakılan kurumlarda kanser hastalarının da işe çağrıldıkları ortaya çıktı.

Bazı kamu kurumlarında 60 yaş üstünde olan, kronik hastalığı bulunan, 10 yaşın altında çocuğu olan kadın kamu personeline neden izin verilmediği belli oldu. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı kendi yayımladığı genelgeden bir gün sonra bazı kurumları kapsam dışına çıkardı. Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Başkanı Bahadır Berdicioğlu, kapsam dışında bırakılan kurumlarda kanser hastalarının da işe çağrıldıklarını söyledi.

'BAKANLIK PERSONELİ KAPSAM DIŞI'

Cumhurbaşkanlığı 14 Nisan’da yayımlandığı genelge ile kamu çalışanlarından, Sağlık ve MİT Başkanlığı hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaşın altında çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılacaklarını belirtti. Ancak bazı kurumlarda bu kapsamda olan personele izin verilmedi. Bunun nedeni de belli oldu. Cumhurbaşkanlığı’nın bir gün sonra 15 Nisan tarihli yazısı ile bazı kurumlar kapsam dışında bırakıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yayımladığı genelgede, Cumhurbaşkanlığı’nın 15 Nisan günlü yazısı ile bakanlık personelinin kapsam dışı tutulduğuna dikkat çekti.

"İŞE GELMELERİNİ İSTEMEK DOĞRU DEĞİL"

Kanser hastalarının da dönüşümlü çalışma kapsamında çalıştırılacaklarını söyleyerek kararı eleştiren BES Genel Başkanı Berdicioğlu, “Kronik hastalığı olanları işe getirmek, okullar uzaktan eğitimdeyken 10 yaşın altında çocuğu olan kadın personelden işe gelmelerini istemek doğru değil. Kovid-19’dan en çok da hayatını kaybedenler kronik hastalığı olanlar. Kanser hastaları, 60 yaş üzeri olanlar, kronik hastalar çağrılıyor. SGK, İŞKUR, en yoğun olan yerler. Buralardaki personel daha aşılama kapsamına alınmadı” dedi.

Cumhuriyet