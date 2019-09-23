Kariyerlerinden vazgeçip ceviz üreticisi oldular

Katar'da bir inşaat şirketinde finans uzmanı olan Selin Varol (35) ile İzmir'de ziraat mühendisi olan Hale Tura (31), kariyerlerini bırakarak plazalardan çıktı ve memleketleri Muğla'ya dönüp, babalarıyla 50 dönümlük arazide ceviz üreticiliğine başladı. Üniversite mezunu olan kardeşler, döpiyeslerini ve stilettolarını (ince topuklu, sivri burunlu ayakkabı) çıkarıp şalvarlarını ve botlarını giyerek ceviz topluyor. Kardeşler, kurdukları e-ticaret sitesindeki siparişlere yetişmekte zorlanıyor.



Türkiye Denizcilik İşletmeleri İzmir Şube Müdür Yardımcısı Rıdvan Çolak (69), görevli gittiği ABD, Brezilya, Şili ve Peru ülkelerinde gördüğü ceviz ağaçlarının etkisinde kaldı. 1996 yılında emekli olan Çolak, memleketi Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenikarakuyu Mahallesi'nde bulunan 50 dönümlük arazisine 1500 adet yerli ceviz fidanı dikti. İzmir'den gelerek fidanları sulayan Rıdvan Çolak, 6 yıl sonra ağaçlarından meyve almaya başladı. Çolak'ın cevizlerini satmakta zorluk yaşadığını öğrenen kızı Selin Varol, bunun üzerine harekete geçti. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 2006 yılından mezun olan Varol, Katar'da bir inşaat şirketinde finans uzmanı olarak çalışırken, babasının ürünlerinin satışında sıkıntı yaşaması üzerine e-ticaret sitesi kurdu. Sitenin kısa sürede yoğun talep görmesi üzerine evli ve 1 çocuk annesi Varol, Katar'daki bir inşaat şirketindeki finans uzmanlığı görevini bırakarak babasına destek olmak için Muğla'ya döndü. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Mühendisi Fakültesi mezunu Hale Tura da ablasının doğal ortamdaki yaşantısından etkilenerek, özel bir şirketin Ar-Ge birimindeki görevinden 3 ay önce istifa etti. Varol'un eşi Katar'da, Tura'nın eşi ise İzmir'de kalarak işlerini sürdürüyor. Kız kardeşler plazalarda giydikleri döpiyesleri çıkararak şalvarlarını giydi, stiletto ayakkabılarının yerini botlar, çizmeler aldı.



Rıdvan Çolak, emekli hemşire eşi Filiz Çolak (56) ve kızları ile sabah erken saatlerde kalkarak ceviz hasadı yapıyor. Çiftçilikten büyük keyif alan kız kardeşlerin azmi dikkat çekiyor. Bahçeden yılda 15-20 ton arasında alınan cevizin kilosu ise 25-30 lira arasında e-ticaret ve bahçe içindeki işletmeden satışa sunuluyor.

'ÜLKEMİZİN GELİŞMESİ İÇİN ÜRETİME AĞIRLIK VERMELİYİZ'

Başarılı olmanın sırrının birlik ve beraberlikten geçtiğini ifade eden Selin Varol, "Katar'da finans uzmanı olarak çalışırken ailem o sırada ceviz hasadı yapıyordu. Ürünlerin satışında yaşanan sıkıntı sonrası ben de e-ticaret sitesi kurmaya karar verdim. Doğal ürün arayanlar ile bu platformda buluştuk. Satışların iyi gitmesi, doğal bir ortamda yaşamak ve sağlıklı bir çocuk yetiştirmek için Muğla'ya döndüm. Eşim şu an Katar'da sözleşme Kariyerlerinden vazgeçip cevbiuzmanı olarak çalışıyor. 2 ayda bir yanımıza gelerek bize yardımcı oluyor. Uzakta olsa da onun desteği bizim için çok önemli. Aileyi bir arada tutan, gelişmemize katkı sağlayan ve fikir veren annemiz bizim kahramanızdır. Başarımızın sırrı birlik ve beraberlikten geçiyor. Tarım ve üretmek çok değerli. Ülkemizin gelişmesi için üretime ağırlık vermeliyiz. Kendi çapımızda işin bir ucundan tutarak yöremizde yerli ceviz üretiyoruz" dedi.



'ABLAM GİBİ EŞİMİ ARKAMDA BIRAKTIM'

Hale Tura ise "Mezun olur olmaz Türkiye'de özel sektörde ziraat mühendisi olarak işe başladım. Yerli ve yabancı tohum firmalarında ürün geliştirme departmanında görev aldım. Her zaman sağlıklı yaşam ve doğal tarıma ilgi duydum. 30 yaş bizim ailemiz için bir dönüm noktası. 30 yaşını geçtikten sonra plaza hayatını ve beyaz yakalı olmayı bir kenara bırakıp, baba ocağına döndüm. Burada yaşamaktan dolayı oldukça mutluyum. Ülkeme ve tarıma katkı sağladığımı düşünüyorum. Ablam gibi eşimi arkamda bırakarak geldim. Eşim İzmir'de özel şirkette gıda mühendisliği yapıyor. Üç haftada bir yanımıza geliyor" diye konuştu.

'KIZLARIM SÜREKLİ BANA DESTEK OLUYOR'

Rıdvan Çolak, "Türkiye Denizcilik İşletmeleri İzmir Şube Müdür Yardımcılığı görevinden emekli oldum. Ardından bir gemi firmasında başmühendis olarak çalıştım. Farklı ülkelerdeki ceviz ağaçlarını görünce etkisinde kaldım. Muğla'ya dönerek 50 dönümlük arazime bin 500 ceviz fidanı diktim. Tamamı yerli olan fidanlarımı çocuklarım gibi büyüttüm. Kızlarım sürekli bana destek oluyor. Onların çalışmasından memnunum" dedi. 'Damatlarınız nerede?' sorusuna ise Çolak, esprili bir şekilde, 'Arazideler' cevabını verdi.