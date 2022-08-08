Kayıtlı işsiz sayısında büyük artış

İŞKUR verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı Temmuz'da aylık 29 bin kişi azalırken, yıllık bazda 542 bin kişi arttı. Kayıtlı işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 18,1'lik artış gösterdi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz ayı, aylık istatistik bültenini yayımladı.

Buna göre İŞKUR Temmuz'da 84 bin 180 kişiyi işle buluştururken, yıllık bazda işsizlik sayısı arttı.

Temmuz ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,8 azalış göstererek 3 milyon 538 bin 276 kişi oldu. Bu sayı, 2021 Temmuz ayında ise 2 milyon 995 bin 607’ydi. Buna göre son 1 yılda kayıtlı işsiz sayısı yüzde 18,1’lik artık gösterdi.

Temmuz ayı verilerine göre, kayıtlı işsizlerin yüzde 51'ini erkekler yüzde 49'unu da kadınlar oluşturdu. İşsizlerin yüzde 36'sının 15-24 yaş arasında yer aldı.

İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı yıllık 3 milyon 538 bin 276 kişi olarak yer aldı. İşsizlerin yüzde 21'ini kadınlar, yüzde 15,5'ini erkekler oluşturdu.

Temmuz ayında İŞKUR aracılığıyla 51 bin 202'ü erkek, 32 bin 978’i kadın olmak üzere 84 bin 180 kişi işe yerleşti. 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise 823 bin 187 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

Temmuz ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 154 bin 619 oldu. 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise 1 milyon 329 bin 398 açık iş alındı.