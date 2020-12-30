KHK'lılar için emsal karar! Hem tazminat hem de yeniden yargılanma...

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2017 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Tatvan Belediyesi işçilerinin Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı başvuru kabul edilerek KHK’li işçiler lehine karar verildi.

GazeteDuvar'dan Sinan Aygül'ün haberine göre AYM’nin oybirliği ile aldığı bu karar, KHK ile işten atılanlara tazminat ödenmesini hükmeden ilk karar olmasının yanı sıra emsal niteliğinde olan “Adil yargılanma hakkının ihlali”, “Makul sürede yargılanma hakkının ihlali” ve “Adli yardım talebinin yerine getirilmesi” gibi kararları da içeriyor.

'KARAR BİR ANLAMDA İŞE İADE DEMEK'

AYM’ye başvuran işçilerin vekili Av. Diyar Orak, AYM’nin işe iade kararı vermesinin hukuken mümkün olmadığı için, yeniden yargılanmak üzere yerel mahkemeye gönderilmesinin “işe iade” anlamına geldiğine dikkat çekti.

İş akdinin feshedilmesinin hiçbir hukuki dayanağı olmadığını sadece OHAL bürosundan gelen listeye dayandığını söyleyen Orak kararı şöyle değerlendirdi:

“2017 Şubat ayında Tatvan Kaymakamlığı OHAL bürosu tarafından 667 sayılı KHK gereği bir liste hazırlandı ve bu liste Tatvan Belediye Başkanlığına gönderilerek listede isimleri yer alan personellerin iş sözleşmelerinin feshedilmesi istendi. Belediye personellerin iş sözleşmesini KHK gerekçesi ile feshetti. Tatvan Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığımız dava ile personellerin iddia edildiği gibi herhangi bir örgütle irtibatları veya iltisakları olmadığını, işçilerin işe iadelerine karar verilmesini talep ettik. Yargılama aşamasında, terör mahkemeleri, milli istihbarat teşkilatı, emniyet genel müdürlüğü vb. toplamda 12 kurumdan bilgi alışverişinde bulunulmasını ve müvekkillerimiz hakkında herhangi bir soruşturma veya suç kaydının olup olmadığının sorulmasını talep ettik. Bu talep mahkeme tarafından kabul edildi ve kurumlar ile yazışmalar yapıldı. Gelen cevabî yazıların hiçbirinde müvekkillerimizin örgütle irtibatlı olduklarına dair bir bilgi verilmedi. Fakat buna rağmen mahkeme tarafından işe iade taleplerimiz reddedildi. Taleplerin reddedilmesi üzerine karara karşı istinaf başvurusunda bulunduk. İstinaf mahkemesi tarafından yerel mahkeme kararları usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesi ile istinaf başvurumuzun esastan reddine karar verildi. Kanuni düzenleme nedeniyle bu kararlar kesin nitelikteydi. Biz de bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne ihlal tespiti yapılması için başvuru yaptık.”

'KESİNLEŞMİŞ MAHKÛMİYET YOKSA İŞ AKDİ FESHEDİLEMEZ'

AYM’nin verdiği karara göre hakkında kesinleşmiş mahkumiyet bulunmayan birinin iş akdinin kamu otoritelerinin tasarrufuyla feshedilemeyeceğine dikkat çeken Avukat Diyar Orak “Yapmış olduğumuz başvuruda haklarında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmayan kişiler hakkında bu şekilde iş sözleşmesinin feshedilemeyeceğini ve kamu otoritelerinin kendilerine verilen yetkiyi kullanmada sınırsız hak sahibi olamayacaklarını bu nedenle iş sözleşmelerinin feshinin hukuki zeminde bir karşılığı bulunmadığını ifade ettik. Anayasa Mahkemesi tarafından bu şekildeki başvurumuz da kabul edildi ve hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmayan işçiler açısından bu şekilde iş sözleşmesinin feshedilmesinin hukuken mümkün olmadığına hükmetti” şeklinde konuştu.

'YEREL MAHKEMEDEN İŞE İADE KARARI BEKLİYORUZ'

Orak şöyle devam etti:

“Anayasa Mahkemesi tarafından direkt olarak işe iade kararı verilmesi hukuken mümkün olmadığından, ihlalin sonuçlarının kaldırılması yani bir anlamda işçilerin işlerine iade kararlarının verilmesi için dosyaları yerel mahkemeye göndermeye karar verdi. Tatvan Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dosyaların gelmesinin ardından mahkemece işçiler hakkında işe iade kararlarının verilmesini bekliyoruz.”