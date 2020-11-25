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  4. 25 Kasım 2020 09:12

Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular başlıyor!

Koronavirüs salgını sırasında karşılaştığımız ve aylardır devam ettirilen Kısa Çalışma Ödeneği'nde yeni başvuru alınmıyordu. Kulislerden sızan bilgilere göre hükümet yeni başvuruların önünü açmaya hazırlanıyor.

Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular başlıyor!
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Dünya’dan Hüseyin Gökçe’nin haberine göre yeni ‘corona’ dalgası nedeniyle geçen hafta sonu başlayan kısıtlamalardan etkilenen esnaf sayısı 650 bini aşarken, reel sektör ve esnaftan ekonomi yönetimine destek talepleri geliyor.

Buna göre, talepleri değerlendiren ekonomi yönetimi, kısa çalışma ödeneğiyle ilgili yeni bir düzenleme hazırlığında.

‘Corona’nın ilk görüldüğü dönemde gündeme gelen kısa çalışma ödeneği başvuruları haziran ayındaki ‘normalleşme’yle durdurulmuştu.

Daha önce başvurulan işçiler için destek süresi uzatılmaya devam ediliyor.

Ekonomi yönetiminin belirli sektörlerde kısa çalışma ödeneğine yeni başvuruların alınması konusunu değerlendirdiği belirtildi.

Uygulamadan bugüne kadar 3 milyon 581 bin 156 işçi için 21 milyar 781 milyon lira ödendi.

Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin desteği) kapsamında ise 2 milyon 45 bin işçiye 5 milyar 116 milyon lira ödendi.

Dünya

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