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  4. 25 Mayıs 2020 15:21

Koronavirüs sonrası kamuda çalışma sistemi nasıl olacak?

Koronavirüs sonrası kamuda esnek çalışma saatlerine geçiş yapılmıştı. Edinilen bilgiye göre 1 Haziran sonrası memurların çalışma hayatı şekillenecek.

Koronavirüs sonrası kamuda çalışma sistemi nasıl olacak?
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Koronavirüsle mücadele kapsamında kamu kurumları uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçmişti. Edinilen bilgiye göre bakanlıklarda kurumların yaptığı işin niteliğine göre işleyiş belirlenecek. Bazı bakanlıklar personeli için haftada üç gün nöbet yazmaya. bazı bakanlıklar ise çalışılan yerlerdeki görev dağılımına göre, 1 gün nöbet 1 gün iş şeklinde görev çizelgesi oluşturmaya başladı.

Önümüzdeki günlerde hangi kurumda nasıl bir çalışma düzeni oluşturulacağı netlik kazanacak. Bazı kurumlarda ise esnek ve uzaktan çalışma modelleri üzerinde de duruluyor.

Sabah

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kamu , çalışma , koronavirüs
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