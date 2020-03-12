Koronavirüste 14 gün kuralı çalışanların yıllık izininden mi düşecek ?

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla yurt dışından gelenlerin 14 gün evden çıkmamasıyla ilgili kuralın bazı şirketler tarafından süistimal edildiği iddia edildi. 14 günlük karantina sürecini yıllık izinden düşürülerek uygulandığı uyarısında bulunan Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, "Bu öngörülemez zorunlu izin durumunu, şirket maliyetini indirmek için kullanmak insan haklarıyla bağdaşmaz" dedi.

Hukuk profesörü Turgut Tarhanlı, Sağlık Bakanlığı’nın da açıkladığı ‘yurt dışından dönenlerin korona virüsü önlemi kapsamında 14 gün evden çıkmaması’ kuralının bazı şirketler tarafından yıllık izinden düşürülerek uygulandığını söyleyerek tepki gösterdi.