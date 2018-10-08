KPSS'deki kafile sorusu öğrencileri isyan ettirdi

KPSS'den çıkanların sosyal medyada paylaştıkları bazı yorumlar şöyle:

● 120 soruya 130 dakika süre verdin, 110 dakikası kafile gezdirmekle geçti. Teşekkürler KPSS

● Kafile sorusunu çözen filozoftur, profesördür, doçenttir.

● O kafile sorusunu KPSS’ye katan adam, inşallah limandaki kalenin içindeki müzede bir heykel olursun.

● Kafile sorusunu yapabilen varsa puanına bakmadan hemen memur olarak atansın bence.

KPSS ORTAÖĞRETİM SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları için henüz kesinleşmiş bir tarih yok. Bir önceki sene soru ve cevaplar sınavın ardından hemen yayınlanmıştı. Öte yandan KPSS Ortaöğretim sonuçları daha önce sınav takviminde belirtilmişti.

"15 DAKİKA ERKEN GİTSENİZ NE OLURDU"

Türkiye’de dün lise mezunları için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) büyük heyecan yaşandı. Sınava girmek için sabahın erken saatlerinde, yola çıkan kimi adaylar, saat 10.00’dan sonra gelince, salona giremedi. Sınava giremeyen Melek Yıldız, kampüste gözyaşlarına boğuldu.

Sınava, kimlik kartı olmadan girmek isteyen bir kişi ise içeri alınmadı. Kimlik kartını araçta unuttuğunu söyleyen aday, sınava 5 dakika kala koşarak kimliğini almaya gitti. Sınava 1 dakika kala salona gelen aday, bu kez kimlik kartı yerine ehliyetini getirince, sınava alınmadı.

Sınava girmek için Urla’dan gelen Melek Yıldız, kimliğini takside unutunca gözyaşlarına boğuldu. Kampüste oturup ağlayan Yıldız’ı arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Sınav giriş kağıdını yırtan Yıldız, şöyle dedi: Urla’dan tam 5 araç değiştirerek geldim. Önce başka bir yere götürdüler. ‘Orası değil’ dediler, sonra bir başka yere götürdüler, ‘Burası da değil’ dediler. Tınaztape Kampüsü’ne çıktım. ‘Burası da değil’ dediler ve beni buraya getirdiler. Bir de kimliğimi takside unuttum. Sınava giremediğime yanmıyorum. Sabahtan beri koşuyorum. Abartısız 20 dakikadır da buraya yetişmek için yolda koşuyorum.