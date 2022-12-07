Maaşları polisi de öğretmenleri de solladı; aileler çaresiz!

Türkiye'de internetteki "bakıcı" ilanlarında dikkat çeken değişim gözlerden kaçmadı. Maaşları öğretmen ve polis maaşlarını bile geçen bakıcılar, çalışan anne ve babaları kara kara düşündürüyor.

Son zamanlarda zamanlarda bebek bakıcısı ilanları arttı. Çalışan anne ve babaların çocuklarına bakıcı bulmakta zorlandığı öğrenildi. Bebek bakıcısı bulmaktaki zorluk ücretlere de yansımış durumda. Verilen ilanlarda bebek bakıcısı ücretlerinin hem öğretmen hem polis maaşlarını geride bıraktığı görüldü.

Daha çok İstanbul'da bebek bakıcı zorluğu yaşandığı öğrenilirken bakıcı ücretleri neredeyse 2 asgari ücret fiyatında. İstanbul Kadıköy'de yatılı bebek bakıcısı arandığına ait verilen bir ilanda ücret 12 bin 500 TL olarak belirtilmiş.

Bir başka 'Gündüzlü bebek bakıcı yabancı yardımcı' ilanında ise fiyat 10 bin TL olarak açıklanmış.

Öğretmen ve polis maaşlarını geçti

Şu an için ödenen en yüksek öğretmen maaşı 12.276, en yüksek polis memuru maaşı ise 13 bin 747 TL...