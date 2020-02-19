Memur-Sen'den skandal açıklama

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda 5 Nisan’da yapılacak “görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı” ile ilgili Memur-Sen yöneticilerinin “Sendikamıza üye olan, sınavı kazanır” şeklinde açıklamalar yaptığını bakanlığa bildirdi. Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır’ın haberine göre, Sendika, kurumda bazı sendikalar tarafından personele “sınavda üyelerimize ayrıcalık tanınacak, bize üye olmayanların sınavı kazanma ihtimali yok” denildiğine dikkat çekerek sınava şaibe karışmasının önlenmesini istedi.

SINAVA DİKKAT ÇEKİLDİ

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Osman Eksert ile Genel Başkan Yardımcısı Nebi Yay imzasıyla Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’na gönderilen yazıda, bakanlık bünyesinde 5 Nisan’da “görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı” yapılacağına dikkat çekildi.

“ÜYELERE AYRICALIK TANINACAK”

Gençlik ve Spor Bakanlığına yollanan yazıda, “Söz konusu sınav ile ilgili olarak birtakım sendikalar tarafından kurumunuz bünyesinde çalışan personellere ‘sınavda başarılı olmak istiyorsanız bizim sendikamıza üye olun, sendikamıza üye olmayan kişilerin bu sınavı kazanma ihtimali bulunmamakta, sınavda üyelerimize ayrıcalık tanınacaktır vs.’ gibi açıklamalarla kurumunuzu zan altında bırakacak iddia ve söylemlerde bulunulduğu bilgisi sendikamız genel merkezine iletilmiştir” ifadelerine yer verildi.

“MEMURUN TARAFSIZLIĞI İLKESİ”

Sınav ile belli unvan ve kadrolara atanmaya hak kazanan kişilerde, “idare tarafından yapılacak atamaların kariyer, liyakat ve eşitlik ilkeleri gözetilmeksizin yapılacağı” şeklinde duyumlar olmasının idareye duyulan güveni sarsacağı gibi, çalışma barışını da bozacaktır. “Kariyer ve liyakat” ilkelerine dikkat çekilen yazıda, memurlara, “yüksek konumdaki kamu görevlilerine veya iktidara yakınlığına göre” değil, yeteneğine ve başarısına göre görev verilmesi ve görevde ilerlemelerinin sağlanması gerektiği vurgulandı. Liyakat ilkesinin, her türlü ayrımcılığı ve kayırıcılığı reddeder nitelikte olduğu, bu yolla da memurun tarafsızlığının güvence altına alınmaktadır.

“LİKAYAT ESAS ALINMIYOR”

“Kariyer ve likayat ilkelerinden sapılması ise kamu hizmetinin temel unsurlarından olan ‘sürekliliğin’ yok edilmesi, memuriyet güvencesinin ortadan kaldırılması ve tüm bunların doğal sonucu olarak da ‘kamu hizmetinin en etkin ve en verimli’ şekilde yürütülmesi hedefinin tutturulamaması anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda 5 Nisan 2020 tarihinde yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında, sınava katılacak personeller arasında kariyer ve liyakat ilkelerinin gözetileceği konusunda şüphemiz olmamakla birlikte, bazı sendikalarca üye kazanma amacıyla oluşturulan algı ve asılsız vaatler ile gerek çalışma barışının gerekse yapılacak sınava şimdiden şaibe karışmasının önüne geçilmesini teminen gereğinin yapılmasını ve sonucundan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 19/f maddesi gereğince sendikamıza bilgi verilmesini arz ederiz”





Kaynak Yeniçağ: Memur-Sen'den skandal açıklama: "Üye ol, sınavı kazan"