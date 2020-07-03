Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı.

ENFLASYON FARKI EKLENECEK

Milyonlarca memur ve emekli, temmuz ayında maaşlarına enflasyon farkı zammı alacak. Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor.

Bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısım kadar memurlara enflasyon farkı da verilecek.

YÜZDE 1,75 ENFLASYON FARKI OLUŞTU

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyona göre yüzde 1,75 fark oluştu. Böylece daha önce yüzde 4 olarak belirlenen memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 5,75 artış olacak.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, haziran ayında TÜFE'nin, yüzde 0,70 artacağı öngürülüyordu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BİN 335 TL OLDU

En düşük işçi emeklisinin aylığı 5,75 enflasyon zammıyla bin 263 TL’den bin 335 TL’ye yükseldi.

En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 539 liradan bin 627 TL’ye yükseldi.

En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 451 liradan bin 534 TL’ye çıktı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 4 BİN 230 TL

Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin TL’den 4 bin 230 TL’ye yükselecek.

En düşük emekli memur aylığı da yılın ikinci yarısında 2 bin 661 TL’den 2 bin 814 TL’ye çıkacak.

ZAMLI MAAŞLAR 15 TEMMUZ'DA

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

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