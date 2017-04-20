Memurundan işçisine herkes bu haberi bekliyor

Referandum sonrasında gündeme alınacak ilk konulardan birinin kıdem tazminatı olacağını ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Bu konuda 2-3 ay içinde paydaşlarla son noktaya gelmeyi, yıl bitmeden yasalaştırmayı hedefliyoruz. Kazanılmış haklarla ilgili mevcut kitleye negatif bir sıkıntının tasarımız içinde olmasının taraftarı değiliz" dedi.

Kıdem tazminatı taslağında işçilerin 3 bin 600 gün prim ödeme, 15 yıl çalışma koşuluyla her yıl için 30 gün karşılığı para çekebilmesi öngörülüyor. Bir gün çalışan da kıdem alacak, hak kaybına kesinlikle izin verilmeyecek.

MEMUR ANNEYE YARIM GÜN ÇALIŞMA

Memur annelere de yarım gün çalışma sistemi devreye giriyor. Yönetmelik Başbakanlığa gönderildi. Bakanlar Kurulu'nda karara bağlanmasının ardından en geç mayısta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylece memur anneler de özel sektörde olduğu gibi doğum izninden sonra çocukları okul çağına gelene kadar kısmi çalışmadan yararlanacak.