Merkez Bankası'nda flaş gelişme !

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Kurulu'nda 30 Nisan'da boşalacak banka meclisi üyeliklerine 3 yıl süre için Ömer Duman, Fatih Güldamlasıoğlu ve Vehbi Çıtak seçildi. Güldamlasıoğlu, geçen günlerde MB'den istifa eden Ahmet Faruk Aysan'ın yerine seçildi.



Aysan, banka meclisinden Para Politikası Kurulu (PPK) üyesiydi. Aysan'ın yerine PPK'ya hangi üyenin gönderileceği banka meclisinin ilk toplantısında kararlaştırılacak.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre banka meclisi hemen toplanıp PPK üyesini belirlerse, yeni üye 26 Nisan'da yapılacak kritik PPK toplantısına katılabilecek.

Merkez Bankası PPK Üyesi Ahmet Faruk Aysan 5 Nisan'da istifa etti. Aysan'ın akademiye döneceği ifade edilmişti.

Öte yandan yayımlanan bilançoya göre, TCMB'nin dönem kârı 2016 yılında 11.18 milyar TL, vergi sonrası karı ise yaklaşık 9.55 milyar TL oldu. Elde edilen kârın önemli bir bölümünün ana hissedar olan Hazine Müsteşarlığı'na aktarılması öngörülüyor. TCMB'nin Hazine'ye TCMB'nin 2016 yılı kârından yaklaşık 6.41 milyar TL aktarılması öngörülüyor.

Ayrıca Genel Kurul'da TCMB Denetleme Kurulu üyeliklerine 30 Nisan 2019 tarihine kadar Mehmet Babacan, Zekeriya Kaya ve Mehmet Kaya seçildiler.