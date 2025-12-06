Metropoll Araştırma'nın asgari ücret anketi sonuçlandı

Metropoll Araştırma başta asgari ücretliler olmak üzere Türkiye'deki tüm çalışanların dört gözle beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısı öncesinde gerçekleştirdiği asgari ücret zammı ne kadar olmalı anketinin sonuçlarını açıkladı.

Milyonlarca çalışan 2026 yılı asgari ücret zammını beklerken analistler ve ekonomistler asgari ücrete yapılacak zam oranının %25 ile %28 arasında gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

Türkiye'de gelir adaletsizliği, düşük gelir ve yüksek enflasyon üçgeninde her geçen gün artan geçim sıkıntıları sürerken Metropoll Araştırma gerçekleştirdiği asgari ücret araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

Metropoll'ün anketinin sonuçlarında ise en çok dikkat çeken ayrıntı zam oranı değil, farklı partilere oy vermiş olan seçmenlerin buluşması oldu.

Metropoll’ün anketine göre AK Parti seçmenlerinin yüzde 66,2'si, CHP’li seçmenlerin yüzde 85,3'ü, MHP'li seçmenlerin yüzde 68,6’sı, İYİ Partili seçmenlerin yüzde 77'si ve DEM Partili seçmenlerin yüzde 82,4’ü en az yüzde 50 zam yapılmasından yana görüş bildirdi.

İşte Metropoll'ün gerçekleştirdiği asgari ücret anketinin sonuçları:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısı 12 Aralık Cuma günü saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.

TÜRK-İŞ'in geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki göstermesinin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısıyla ilgili tartışmalar gündeme gelmişti. Bunun üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, mevcutta işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er olmak üzere 15 kişiden oluşan Komisyonun yapısıyla ilgili çalışma başlatmış, hükümetin temsilcisi sayısının 1'e düşürülmesini içeren formülü TÜRK-İŞ'e sunmuştu.

TÜRK-İŞ yönetimi ise kendilerine sunulan söz konusu yeni yapıya dair kararın resmileşmesinin ardından toplantılara katılıp katılmayacaklarını kamuoyuna açıklayacaklarını duyurmuştu.