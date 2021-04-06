MHP'li belediye 300 işçiyi ücretsiz izne çıkardı

Konya’da MHP’li Ereğli Belediyesi çeşitli birimlerde çalışan 300’e yakın taşeron işçisini ücretsiz izne çıkardı. Muhalefet partileri karara tepki gösterdi.

Konya’nın Ereğli ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, temizlik işleri, park ve bahçeler iye fen işlerinin de aralarında olduğu birimlerde görevli 300'e yakın taşeron işçiyle kültür merkezinde basına kapalı toplantı yaptı. Burada işçileri ücretli izine çıkartacağını söyleyen Oprukçu, ‘Yarın işe gelmeyin’ ifadesini kullandı.

Toplantıda konuşulanlar hakkında bilgi veren bazı işçiler beklenmedik bir durum ile karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, “Ramazan ayı öncesinde ücretsiz izin adı altında işten uzaklaştırılmamız bizleri derinden üzdü. Asgari ücret ile bir nebzede olsun geçinmeye çalışıyorduk. Şimdi daha da zor durumda kalacağız. Belediye başkanımız kısa sürede tekrar alım olacağını ifade edtti ancak süre vermedi. Yeniden alım olursa bütün işçiler ile tek tek görüşeceğini söyledi. Whatsapp’tan şahsımıza bilgi verileceği belirtildi. Alınan bu kararla adeta yıkıldık, tekrar alım olmasını bekliyoruz” dedi.

Konya’nın en büyük ilçesi olan Ereğli’de işçilerin ücretsiz izne çıkartılmasına ilçedeki muhalefet partilerinin temsilcileri tepki gösterdi. CHP Ereğli İlçe Başkanı Veysel Gönülal yaptığı açıklamada işçilerin ücretsiz izne çıkartılmasını ‘skandal’ olarak değerlendirdi. Gönüal, ‘Huzur şehri Ereğli’yi inşa etmeye geliyoruz’ sloganı ile göreve gelenler başta kendi personelini huzursuz etmiştir” diye konuştu.

İYİ Parti Ereğli İlçe Başkanı Amil Acar ise, “MHP’li Belediye Başkanı şimdi de 300’e yakın belediye çalışanımızı ücretsiz izne çıkarmıştır. İşçilerin böyle bir tablo ile karşılaşmaları son derece vahim bir durumdur. Cumhur ittifakı partilerinden ses çıkmaması ve Belediye başkanının sorumsuz davranışları halkımızın sabrını taşırmıştır” dedi.

MHP’li belediyeden ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.