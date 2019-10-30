Milyonlar maaşları arttıracak 3600 ek göstergeyi bekliyor

Önceki gün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok, arkadaşlarımız çalışıyor” dedi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, CNN Türk canlı yayınında 3600 ek göstergeye ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Ek gösterge sadece devlet memurlarını ilgilendiriyor. Devlet memurlarının da 1 Ekim 2008'den önce devlet memuru olanları ilgilendiriyor. Bu kişiler çalışırken aldıkları maaş, emekli oldukları zaman alacakları maaş ve ikramiyelerin belirlenmesi ek gösterge parametlerine göre değişiyor. Ek göstergede çalışmalarda son aşamaya gelindi. 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla beraber maaşlarda yaklaşık olarak 40-50 lira artış olacak. Bazı kişilerin maaşında 20-30 lira da düşüş olabilir. Aslında önemli olan emekli maaşı. Emekli maaşlarında hissedilir şekilde artış olacak. Emekli olacakların maaşları yaklaşık 530 lirayla 600 lira arası artış olacak. Bir de emekli ikramiyelerinde yaklaşık olarak 20 bin lira artış olacak."











