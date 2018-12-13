Milyonlarca Asgari Ücretli için kritik gün

7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ilk toplantısı 6 Aralık tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlığında yapılmıştı.

İkinci toplantı ise bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Toplantıya hükümeti temsilen Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve TİSK temsilcileri katılıyor. Ayrıca toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili verileri paylaşması bekleniyor. TİSK’in ev sahipliğinde yarın gerçekleşecek komisyon, daha sonra TÜRK-İŞ ev sahipliğinde ve son toplantı ise bakanlıkta gerçekleşecek.

Önceki senelerden farklı olarak bu yıl komisyondaki ilk toplantıya asgari ücretli bir çalışan katılmıştı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından komisyon, sırasıyla işveren ve işçi ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verecek. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek.

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