Milyonlarca asgari ücretliyi heyecanlandıran ''zam'' açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesinde Türk-İş'ten "45 yıldır asgari ücret belirleniyor, bu yıl 45 yıla bedel bir yıl olacak" açıklaması geldi.

2022 asgari ücreti ne olacak sorusunun cevabı beklenirken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kritik bir açıklama geldi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayı itibarıyla 2022'de geçerli olacak asgari ücret belirleme görüşmelerine başlayacak. Zam pazarlığı öncesinde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kritik bir açıklama geldi. Atalay, “45 yıldır asgari ücret belirleniyor, bu yıl 45 yıla bedel bir yıl olacak.” dedi.

Atalay, TİSK tarafından İstanbul’da düzenlenen Ortak Paylaşım Platformunda yaptığı konuşmada, aralık ayında başlaması beklenen 2022 asgari ücret belirleme görüşmelerine yönelik kritik bir mesaj verdi.

"ASGARİ ÜCRET 45 YILA BEDEL OLACAK"

Dünya'da yer alan habere göre göre Atalay “45 yıldır asgari ücret belirleniyor bu yıl 45 yıla bedel bir yıl olacak.” diyen Atalay, işçilerin kabul edebileceği bir seviyeye ulaşılması gerektiğini, “işçinin yüzünü güldürecek” bir anlaşmayı imzalamaya hazır olduklarını söyledi.

Atalay, asgari ücrette artışlar gündeme geldiğinde “batarız” denildiğini, asgari ücret seviyesine göre ayarlanan bazı kamu kararlarının etkisinin gündeme getirildiğini belirterek, “Biz de diyoruz ki alın bu parayı siz geçinin. Nasıl geçineceksiniz.” diye konuştu.