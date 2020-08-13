Milyonlarca çalışana kötü haber! Emeklilik tarihiniz rötar yaptı!

Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinin süresi uzadı. Bu sürelerde emeklilik primleri yatmadığından çalışanların emeklilik süresi de uzuyor.

"Okuyuculardan gelen sorulara bakıyorum; kimileri kısa çalışma ödeneği süresince emeklilik primlerinin yatmadığını, bu durumun emeklilik süresini uzatıp uzatmayacağını soruyor. Kimileri ise, prim yatmayan sürelerin ileride borçlanılıp borçlanılamayacağını merak ediyor. " diye yazan

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan kötü haberi verdi: "Gerek kısa çalışma ödeneği alanlar, gerekse de nakdi ücret desteğinden yararlananlar bu endişelerinde haklı."

İşte Noyan'ın yazısından dikkat çeken ayrıntılar:

Çünkü bu süreçte emeklilik primleri, bir başka ifadeyle de malullük, yaşlılık, ölüm primleri yatmıyor. Şöyle anlatayım. Salgın döneminde kimi işyerleri faaliyetini tamamen durdurdu, çalışanlar da kısa çalışma ödeneği aldı ve bu sürede çalışanların emeklilik primleri yatmadı.

Bu da çalışanın bir ay içinde 20 gün priminin yatmadığı anlamına gelir. İşyeri kısa çalışma ödeneğinden 3 ay yararlanmışsa, 3 ay içinde de çalışanın 60 gün primi yatmaz. Bu durum da çalışanın emeklilik süresini etkiler ve daha geç emekli olmasına neden olur. Aynı durum nakdi ücret desteği alanlar için de geçerli; emeklilik primleri yatmadığı için emeklilik süresi uzar.

Eğer çalışanın emeklilik için prim gün sayısı sorunu yoksa, prim gün sayısı fazlaysa, emeklilik için yaşı bekliyorsa kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteğinden dolayı eksik prim yatması sorun olmaz.

Ama çalışanın emeklilik için yaşı tutuyorsa, prim gün sayısı eksikse; işte o zaman kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği süresi büyük sorun olur, çalışanın emekli olma süresi uzar. Sadece çalışan değil bu durum çalışanın eş, çocuk gibi hak sahiplerini de etkiler.

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