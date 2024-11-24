Milyonlarca emekli 2025 yılında da hüsrana hazır olsun

2024 yılında 10 bin 700 TL'ye kadar maaş alan ve tüm çalışanlar gibi 2025 yılı zamlarını bekleyen tümilyonlarca emekliye emeklilerin yeni yıl için heveslerini kursağında bırakan kötü haberi çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun verdi.

Emekli maaşları ile bilgili büyük sorun yeni yıl yaklaşırken henüz kök maaş düzenlemesi yapılmaması bu nedenle kök aylığı 10 bin 700 liranın altında kalanların yeni yılda da sadece 1.800 TL zamla 12 bin 500 lira almaya devam edecek olması konusunda Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'dan kötü bir haber geldi.

Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşlarındaki kök aylık sorunu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“7.bin lira alan var, 8 bin lira, 9 bin lira, 10 bin lira kök aylığı olanlar var. Devletin belirlediği en düşük 12 bin 500 liraya tamamlanıyor bu düşük emekli maaşları. Böyle bir çalışmayı hükümet yapmaz ise milyonlarca kişi ocak ayında yine 12 bin 500 lirayı alır. Kök aylığı 10 bin 700 liraya kadar olan kişilerin kök aylıklarına yüzde 17'lik enflasyon farkı verilse dahi bu kişilerin aylıkları 12 bin 500 lirayı geçmez.”

En düşük emekli maaşı alan yaklaşık 4 milyon emekli yeni yılda maaşına zam beklemiyor çünkü kök maaşta bir düzenleme yapılmadı yeni yıla kadar da yapılacağı da tahmin edilmiyor. “Bu işlemin bir an evvel olması gerekiyor ki Aralık ayında en azından olması gerekiyor meclisten bununla ilgili bir yasanın çıkması gerekiyor” diyen Özgür Erdursun zamanın daraldığını belirtti. Emekli ise yılbaşına yaklaşık bir ay kala yeni yılda ise maaşına zam istiyor.

Ancak kök maş düzenlemesi hala yapılmadığı için kök aylığı 10 bin 700 liranın altında kalan emekliler Ocak ayında yine 12 bin 500 lira ile karşılaşacak. Tahminler daha önce olduğu gibi kök maaş düzenlemesinin Ocak ayında yapılacağı yönünde ancak emeklilere göre yine de yüzde 17'lik artış emeklinin derdine çare olmayacak.

NOW Haber’e konuşan emekli vatandaşlar ise emekli maaşları zammı ile ilgili “Ben önce huzur mutluluk diliyorum yeni yıldan ama 25 bin TL de emekli maaşı diliyorum. İnşallah olur bak; hırsızlıklar çoğaldı, bir sürü olaylar çoğaldı niye? Boşanmalar çoğaldı bunlar hep çoğaldı. Kadın cinayetleri bile hep yoksulluktan kaynaklanıyor. Pazarda görüyorum 2024 yılında bile tezgahların altından yiyecek alanları görüyorum” dedi. “Ne kadar olmalı emekli maaşı?” sorusuna yanıt veren bir başka emekli ise “Piyasaya yetişmek mümkün değil ki rakam telaffuz etmek mantıklı değil. Kök maaşın aynı kalmaması lazım ocakta yapılacak diyorlar bakalım” dedi.