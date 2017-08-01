Milyonlarca emekli ve memur için zam günü

Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmelerin belirleneceği toplu görüşme süreci bugün başlayacak. Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisini doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlık yapacak. Kamu İşveren Heyeti temsilcileri ile Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yetkililerinin katılımıyla gerçekleşecek görüşmelerde, konfederasyonlar memurlara ve emeklilere yönelik taleplerini masaya taşıyacak. Toplu sözleşmede; 2 yılda 4 seferde yapılacak zam oranları belirlenirken; gelirlerde artış yaratacak çok sayıda talep de karara bağlanacak. Memur emeklileri, zam oranının yanı sıra bayram ikramiyesi ve aile yardımı taleplerinin nasıl sonuçlanacağına odaklanacak.

İşte toplu sözleşmede masaya yatırılacak talepler:

MEMUR-SEN: Maaşlara kümülatif olarak yıllık en düşük yüzde 16.60, 2 yıllık yüzde 38.52 zam yapılmasını içeren 3 alternatifli zam teklifi hazırladı. Enflasyon farkının gerçekleştiği aydan itibaren yansıtılmasını da talep eden konfederasyon, maaşlara 1 Ocak 2018'den itibaren 2017'de gerçekleşen büyümenin yarısı, 1 Ocak 2019'dan itibaren 2018'de gerçekleşen büyümenin yarısı oranında refah payı kaynaklı ek zam yapılmasını talep ediyor. İşte 3 alternatifli zam teklifi:

* Aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına 2018'de yüzde 10 + 6, 2019'da yüzde 10 + 8 zam.

* 1 Ocak 2018 ve 1 Ocak 2019'dan itibaren taban aylıkta 75'er lira net artış. Aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına da 2018'de yüzde 7 + 7, 2019'da yüzde 7 + 7 zam.

* 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam. 2018'de yüzde 6 + 6, 2019'da yüzde 10 + 8 zam.



TÜRKİYE KAMU-SEN: 2018'de seyyanen net 150 lira, yüzde 10 + 10 artış ve ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3'lük zam ile 2019'da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8 + 8 artış ile yüzde 3 ekonomik büyüme ve refah payı artışı.



KESK: Yüzdelik artışlar yerine en düşük kamu çalışanı maaşının kira, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç 3 bin 450 liraya çıkarılmasını talep ediyor.

SOSYAL YARDIM ARTSIN

TÜRKİYE KAMU-SEN:

* Kamu görevlileri üzerindeki vergi yükü hafifletilsin.

* 4B'li ve 4C'li personel kadroya geçirilsin.

* Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile özel hizmet tazminatı, ek ödeme, ek ders, döner sermaye gibi diğer ödemeler de emekli keseneğine dahil edilsin.

* Sosyal yardım miktarları artırılsın.

* Ek gösterge ve özel hizmet tazminatı adaletsizliği giderilsin.

* Yardımcı hizmetler sınıfı personeline de ek gösterge verilsin.

* Ramazan ve Kurban bayramlarında kamu görevlileri ve emeklilerine bayram ikramiyesi verilsin.



1.925 TL BAYRAM İKRAMİYESİ

* Yüzde 15 vergi diliminin üstünden alınan gelir vergisi tutarları kamu işvereni tarafından tazmin edilsin.

* Eş yardımı 410, çocuk yardımı 102 liraya yükseltilsin.

* Kamu görevlilerine ilave doğum yardımı ödeneği verilsin.

* 426 lira kreş yardımı ödeneği sağlansın.

* Kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramlarında bin 915 lira ikramiye ödensin.

* 4 Bin 878 lira evlenme yardımı ödeneği verilsin.

* Kıyafete ilişkin sınırlamalar sona erdirilsin.

* Kamu görevlilerinin yemek ücretlerinde artış yapılsın.

* 4B'Lİ ve 4C'liler kadroya geçirilsin..