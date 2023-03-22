Milyonlarca emeklinin 5 yıllık kaybı açıklandı

DİSK-AR'ın son 5 yılda resmi enflasyonun yüzde 269, gıda enflasyonun ise yüzde 362 arttığına dikkat çekilen raporda emeklilerin ikramiye kaybının 10 bin liraya ulaştığı bilgisi yer aldı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK AR) tarafından "Emekli bayram ikramiyesi pula döndü!" başlığıyla rapor yayımlandı. Raporda emeklinin bayram ikramiyesindeki artışın enflasyon oranının çok gerisinde kaldığına dikkat çekildi.

DİSK-AR'ın raporunda; "Emekli ikramiyesi 2018-2023 arası 5 yılda sadece yüzde 10 artarken, resmi enflasyon yüzde 269, gıda enflasyonu ise yüzde 362 arttı. Aynı dönemde asgari ücret ise yüzde 431 artarak 1.603 TL’den 8.507 TL’ye yükseldi. 5 yılda sadece yüzde 10 artan emekli bayram ikramiyeleri pula döndü, enflasyonun altında ezildi" ifadeleriyle alım gücündeki kayba dikkat çekildi.

"Emekli ikramiyesi 2018-2023 arası 5 yılda sadece yüzde 10 artarken, resmi enflasyon yüzde 269, gıda enflasyonu ise yüzde 362 arttı. Aynı dönemde asgari ücret ise yüzde 431 artarak 1.603 TL’den 8.507 TL’ye yükseldi. 5 yılda sadece yüzde 10 artan emekli bayram ikramiyeleri pula döndü, enflasyonun altında ezildi" ifadeleriyle emeklilerin iktidar tarafından görmezden gelindiğine dair ayrıntıların yer aldığı raporda dikkat çeken tespitler şöyle oldu:

Resmi enflasyon 2018-2023 arası 5 yılda yüzde 269, resmi gıda enflasyonu yüzde 362 artarken emekli bayram ikramiyesi sadece yüzde 10 arttı!

2018’de 1.000 TL olarak saptanan bayram ikramiyesi 2021’de 1.100 TL oldu.

Emekli bayram ikramiyesi resmi enflasyon kadar artsaydı en az 3.689 TL, gıda enflasyonu kadar artsaydı en az 4.619 TL, asgari ücret kadar artsaydı en az 5.307 TL olmalıydı.

Emekli bayram ikramiyesi en az 5.500 TL olmalıdır.

Emeklinin resmi enflasyona göre 5 yıllık ikramiye kaybı 10 bin TL’ye yaklaştı.