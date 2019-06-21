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  4. 21 Haziran 2019 11:21

Milyonlarca emekliye ''küçük'' müjde! Maaşlara 56 TL zam geliyor!

Emekliler, bayram ikramiyesinin ardından Temmuz zammına kilitlendi. Emekli maaşlarına yapılacak olan Temmuz zammı ile birlikte 2019 güncel emekli maaşlarının en az 56 TL zamlanacağı hesaplandı.

Milyonlarca emekliye ''küçük'' müjde! Maaşlara 56 TL zam geliyor!
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Maaş artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4-5 oranında hesaplanan ek ödeme tutarı da yükselecek.Maaşları Ocak-Haziran enflasyonu oranında artacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.99 zam göründü.

Merkez Bankası'nın son açıkladığı beklenti anketine göre ise zam oranı yüzde 5.94'ü bulacak.Buna göre 66,85 ile 333,02 lira arasında artış yaşanacak.

Halen en düşük SSK emeklisi aylığı bin 71 lira 88 kuruş. Bu maaşı alan emeklinin eline yüzde 5 oranında yani 53,60 lira ek ödemeyle birlikte bin 125 lira 48 kuruş geçiyor. Yüzde 5.94 artışa göre emeklinin geliri bin 192 lira 33 kuruşa yükselecek.

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