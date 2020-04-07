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  4. 07 Nisan 2020 08:42

Milyonlarca emekliye müjde! İkramiyeler bugün ödeniyor

Milyonlarca emeklinin beklediği Ramazan Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatmaya başlayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle öne çekilen ikramiyeler 11 Nisan'a kadar hesaplara yatmış olacak.

Milyonlarca emekliye müjde! İkramiyeler bugün ödeniyor
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12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemesi yarın itibarıyla başlıyor. SSK’lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan’da Bayram İkramiyesi Alacak.

Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;

17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,

20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,

23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,

25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan’da,

4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da aylık aldıkları Banka / PTT Şubelerine yatacak.

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