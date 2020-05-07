Nakdi ücret desteği yarın hesapta

Virüsle mücadele kapsamında çalışanlara yönelik önemli uygulamalar devreye alındı. Bunların başında 4.380 liraya kadar olan Kısa Çalışma Ödeneği yer alıyor. Bu ödeme faaliyetlerin durdurulduğu iş yerinde çalışanlardan son 3 yılda en az 450 prim günü ve son 60 gün hizmet akdi koşuluna sahip olanlara ödeniyor. Bu ödemeler 5 Mayıs itibarıyla yatırılmaya başladı. Salgın döneminde işini kaybeden, işyeri kapananlar hatta ücretsiz izne çıkarılanlar da oldu. İşsizlik maaşı için son 3 yılda en az 600 prim günü ve son 120 gün hizmet akdi koşulu aranıyor. Bu maaşa hak kazananlara 10 aya kadar ödeme yapılıyor. Başvurusunu yapmış olanlara işsizlik maaşı ödemeleri geçen hafta yapılmıştı.

1.177 lira ödeniyor

İşsizlik maaşı hakkından yararlanamayan işsizler ve Kısa Çalışma Ödeneği’ne hak kazanamayan ücretsiz izne çıkartılmış olanlara da ödeme yapılıyor. Ödemenin günlük tutarı 39.24 TL yani aylık 1.177 lira. İşçinin eline vergi hariç net 1.168 lira geçecek. 3 Mayıs’a kadar başvuru yapanlara nakdi ücret desteği ödemeleri ise yarın (8 Mayıs) yapılacak.

Ay sonuna kadar

Kısa Çalışma Ödeneği çıkmayan işçiler için nisan ayına ait ücretsiz izinler dolayısıyla mayıs ayının sonuna kadar başvuru yapılabilecek. İşveren, ücretsiz izne ayrıldığı gün sayısını, işçinin TC kimlik numarasını, IBAN numarasını ve cep telefonu bilgilerini SGK başvuru ekranı üzerinden bildirecek. 15 Mart sonrasında işsiz kalanların ise nakdi ücret desteği için kendilerinin başvuruda bulunması gerekiyor.

Üç ay geçerli

Nakdi ücret desteği 17 Nisan’dan sonraki süreler için ödenecek. Uygulama 17 Temmuz’a kadar sürecek. Cumhurbaşkanı kararı ile uygulama süresi 6 aya kadar uzatılabilecek. Nisan için 17-30 Nisan arasında 14 günlük net 545 TL ödeme yapılacak. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışıp işsiz kalanlar veya ücretsiz izne çıkarılanlar da nakdi destek alabilecek. Bu durumdakiler nakdi ücret desteğinden yararlanamıyor. başvuruyu kendisi yapacak. Emekli çalışanlar ücret desteğinden yararlanamıyor.

Başvuru İşkur üzerinden

Daha önce işsizlik başvurusunda bulunmuş olanların ayrıca başvuruda bulunması gerekmiyor. Başvurduğu halde işsizlik maaşına hak kazanamamış olan kişilerin nakdi ücret desteği ödemeleri, İşkur tarafından re’sen gerçekleştirilecek. 15 Mart’tan sonra işsiz kaldığı halde daha önce işsizlik maaşı başvurusunda bulunmamış olanların ise ‘https://esube.iskur.gov.tr/’ internet adresinden veya e-Devlet’ten başvuru yapmaları gerekiyor.

Devlet destekli sağlık

Nakdi destekten yararlananlar genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında olacak. Böylece devlet destekli sağlık hizmeti almaya devam edebilecekler. Çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişiler de bu haktan yararlanacak.