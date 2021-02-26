Netflix'in İstanbul ofisinde çalışmak ister misiniz? İşte detaylar!

Netflix, Türkiye'de açacağı ofiste çalışmak üzere eleman alımı yapacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, post prodüksiyon koordinatörü arandığı bildirildi. Peki, Netflix'te çalışmak için aranan kriterler neler? İşte bilmeniz gerekenler...

Netflix'in iş ilanında sunulan şartların başında, sektör deneyimi geliyor. En az 3 yıl deneyim ve İngilizce kriteri bulunan şirket, işe alacağı elemanın yerel şirketlerle de anlaşabilmesini, UHD ve 4K çekim yapan kameraların nasıl çalıştığını bilmesini ve bazı video montaj programları hakkında da bilgili olmasını istiyor.



Elbette güçlü iletişim kabiliyeti, seyahat kısıtlaması olmaması ve tempoya ayak uydurabilmesi gibi genel kriterler de aranan şartlar arasında.

Netflix'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılan ilana başvuru, iki yolla yapılabiliyor. Bunlardan bir tanesi, şirketin internet sitesindeki ilana ulaşıp, doğrudan başvuru yapmak. Diğeri ise Linkedln üzerinden yapılan başvuru.