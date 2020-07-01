Nisan'da aktif sigortalı sayısında büyük düşüş!

Corona virüsü salgını istihdamı vurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, martta 22 milyon 21 bin olan aktif sigortalı sayısı, nisanda tam 638 bin kişi azalarak 21 milyon 383 bine geriledi.

Böylece, aktif sigortalı sayısı, son üç yılda nüfustaki yaklaşık 3 milyonluk artışa rağmen 2016 seviyelerine gerilemiş oldu.

Nisanda 4/a kapsamında zorunlu sigortalı çalışan sayısı, bir önceki aya göre 491 bin azalarak 13 milyon 847 bine geriledi. Bu dönemde 4/b’li, yani kendi hesabına çalışan sigortalı sayısı 18 bin artarak 2 milyon 784 bin oldu. Kamuda 4/c kapsamında zorunlu sigortalı çalışan sayısı da bu dönemde 11 bin artışa 3 milyon 120 bine ulaştı.

AKTİF/PASİF ORANINDAKİ BOZULMA DEVAM EDİYOR

SGK'nın mali sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyan aktif/pasif oranı da, martta 1,79 iken nisanda 1,73’e geriledi. Bu oran 2017'de 1,95 idi.



Aktif/pasif oranı, aktif olarak sosyal güvenlik sistemine katkı sağlayan sigortalıların sayısının, sistemden aylık alanların (emekliler, malullük veya ölüm aylığı alanlar) sayısına bölünmesi ile hesaplanıyor. Bu oran bir emekliyi kaç çalışanın finanse ettiğini ortaya koyuyor.

Aktif/pasif oranındaki bozulma, emekli maaşlarını ve sağlık harcamalarını karşılayan SGK'nın mali yapısının bozulduğunu gösteriyor.

Nitekim, SGK’nın gelirleri ile giderleri arasındaki fark, yani açık, nisanda 7,9 milyar TL, 2020’nin ocak-nisan döneminde 16,4 milyar TL oldu. 2019’un tamamında bu açık rakamı 39,9 milyar TL olmuştu.

17 NİSAN’TAN İŞTEN ÇIKARMAYA KISITLAMA GELMİŞTİ

17 Nisan’da yürürlüğe giren düzenlemeyle 3 ay boyunca belirli istisnalar dışında işten çıkarma yasaklanmış, işverene işçiyi ücretsiz izne çıkarma hakkı tanınmış ve ücretsiz izne çıkarılanlara İşsizlik Sigortası Fonu’ndan günlük 39 TL’lik nakdi ücret desteği sağlanmaya başlanmıştı.



17 Temmuz’da sona erecek uygulama, dün açıklanan kararla bir ay daha uzatıldı.

Yasağa rağmen nisanda aktif sigortalı sayısının 638 bin azalması, nisanın ilk 17 gününde yüksek sayıda işten çıkarma olduğunu gösteriyor. 17 Nisan’dan sonra da ceza ödemek ve istisna maddelerini gerekçe göstererek de işten çıkarmalar oldu.