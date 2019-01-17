O sektörde maaşlardaki vergi oranı arttırıldı

Pilot ve kabin memuru maaşlarına tanınan gelir vergisi muafiyet oranı yüzde 85’ten yüzde 70’e indirildi. Kanun dün gece TBMM’de kabul edildi.

Havacılık sektörü kaynaklarının verdiği bilgilere göre 30 bin havacılık çalışanından böylece 370 milyon TL’den fazla gelir vergisinin Hazine’ye girmesi öngörülüyor.

Havacılık personeli kişi başına yılda 12 bin TL maaştan kesilecek. Yani gelirine göre değişmekle birlikte ortalama bir hesapla havacılık personelinin maaşından aylık 1000 TL gidecek. Az maaş alandan daha az çok maaş alandan daha çok vergi kesilecek.

Kamu kuruluşlarının pilot ve kabin görevlileri için yüzde 70 sınırı geçerli olmayacak.

"THY PİLOT AÇIĞIM VAR DİYOR"

Hava-Sen Başkanı İskender Çarkçı sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada devlete vergi vermek konusunda bir tereddütleri olmadığını fakat yorucu çalışma koşulları göz önünde alındığında vergi miktarının artırılmasının doğru olmadığını söyledi. Çarkçı, “Bu konjektürde Katarlılar, Çinliler pilot arıyorlar. Yeni neslin aidiyet duygusu bizim kadar kuvvetli değil. Onlar gidecek. THY 1000 pilot açığı olduğunu söylüyor. Bu kadar açık varken bu düzenleme ile pilot bile kaybedilebilir” diye konuştu. Çarkçı pilot maaşlarından binlerce lira kesinti yapılacağını söyledi. Kabin memuru maaşlarından ise kesinti miktarının 300-400 TL olacağı belirtiliyor.