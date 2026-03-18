Öğretmen olmak için artık KPSS yetmeyecek! Maaşlı, zorunlu akademi eğitimi başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan devrim niteliğinde karar! Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle öğretmenliğe girişte KPSS tek başına yeterli olmayacak. 13 Nisan'da 7 ilde başlayacak olan "Milli Eğitim Akademisi" sistemiyle 10 bin aday sıkı bir eğitimden geçecek. Eğitim süresince aylık 32 bin TL ödeme, sağlık sigortası ve askerlik erteleme imkanları sağlanacak.

Türkiye’de öğretmen olma hayali kuran binlerce aday için sistem kökten değişiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan "Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık Yönetmeliği" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre yeni sistemle birlikte, sadece üniversite diploması veya KPSS puanı öğretmenlik için kapıları açmaya yetmeyecek.

13 Nisan’da 7 İlde İlk Adım Atılıyor

Milli Eğitim Akademisi, kapılarını ilk etapta 10 bin öğretmen adayı için açıyor. 13 Nisan itibarıyla belirlenen 7 merkezde başlayacak olan eğitim süreci, öğretmenlerin mesleğe tam donanımlı hazırlanmasını hedefliyor.

Akademiye kabul edilen adaylar, sadece teorik bilgiyle değil, uygulama odaklı bir hazırlık kampına alınacak.

Adaylara 32 Bin TL Aylık Ödeme ve Sosyal Haklar

Bakanlık, akademi sürecindeki adayların maddi kaygı taşımaması için önemli imkanlar sunuyor:

Hazırlık Ödemesi: Eğitim süresince her ay yaklaşık 32 bin TL ödeme yapılacak.

Sağlık Sigortası: Adayların genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanacak.

Askerlik Erteleme: Erkek adayların askerlik işlemleri program sonuna kadar tehir edilecek.

Aile Bütünlüğü: Evli adaylar, kontenjanlar dahilinde eşlerinin bulunduğu şehirlerde eğitim görebilecek.

Sıkı Disiplin ve Devam Zorunluluğu

Yeni yönetmelik, disiplin kurallarıyla da dikkat çekiyor. Dört kez derse geç kalan aday yarım gün devamsız sayılacak.

Sağlık nedeniyle 20 günü aşan rapor alanların kayıtları dondurularak bir sonraki döneme aktarılacak. Eğitim sürecini en yüksek başarıyla tamamlayanlar ise "Akademi Teşekkür Belgesi" alarak mesleğe güçlü bir başlangıç yapacak.

