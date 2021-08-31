Öğretmenlere yeni öğretim yılında yüz kızartan ''hazırlık'' ödemesi
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtildi.
Öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlere her yıl eğitim yılı başında, eğitime hazırlık ödeneği adı altında belli bir ücret ödemesi yapılıyor. Bakanlık tarafından verilen bu ödemeden hem kadrolu hem de sözleşmeli öğretmenler faydalanabiliyor.
2 EYLÜL'DEN İTİBAREN BAŞLIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.
EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ BU YIL 1250 LİRA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.
#Öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol