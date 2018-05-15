Öğretmenlerin ek ücretleri neden yatmıyor ?

Ek ders, öğretmenlerin zorunlu olarak haftalık girmesi gereken ders saatinin dışında kalan saatlere devletin ders başına ödediği ücrettir. Bu ücret öğretmenlerin ham maaşından harici olup farklı zamanlarda yatar. Öğretmenler, her ayın 1'inden itibaren bir önceki ayın ek ders ücretlerini almaya başlar.

Ek ders ücretlerinin ödenmesi genelde her ayın ilk 5 günü içerisinde öğretmenin ilgili banka hesabına yatırılır.

Ancak, ayın 15'i olmasına rağmen, bu ay öğretmenlerin henüz ek ders ücretlerinin yatırılmadığı ortaya çıktı.

Eğitim İş Genel Özlük ve Hukuk sekreteri Maksut Balmuk, olayı doğrularken, "Bu ay yaşanan bu gecikme her ne kadar, 'sistem değişikliği yapıyoruz' diye açıklanıyorsa da akıllara, 'hazinede para mı kalmadı' sorusunu getiriyor" diye belirtti.