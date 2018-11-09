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  4. 09 Kasım 2018 10:32

Okul müdürlerine çifte müjde

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni düzenlemeyle müdürleri, artık hem aylık hem emeklilik maaşı bakımından üstün olacak. İdareci olma şartları da zorlaştırılacak.

Okul müdürlerine çifte müjde
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği “Öğretmenlik Meslek Kanunu” çalışmasının detayları belli olmaya başladı. Önümüzdeki günlerde Meclis’e getirilmesi beklenen kanunda, öğretmenlerin ve okul idarecilerinin mesleki gelişmeleri yeniden yapılandırılacak.

YÜKSEK LİSANS ŞARTI

Öğretmen alımlarında büyük bir değişiklik yapılacak. Buna göre Bakanlık, pedagojik formasyonu kaldıracak. Bunun yerine eğitim fakültesini bitiren öğretmen adayı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile yapılan işbirliği çerçevesinde bir yıl pedagojik yüksek lisans eğitimi alacak. Öğretmen adayı bir taraftan yüksek lisans eğitimine devam ederken diğer taraftan mesleğini yürütecek.

 YETERLİLİK ÖLÇÜLECEK

Yeni Şafak'tan Ahmet Fatih Erturan'ın haberine göre; bir önemli değişiklik de okul idarecilerine geliyor. Şu anki sistemle okul müdürleri öğretmenlerle aynı statüde yer alırken hayata geçirilecek düzenleme ile hem maaş hem emeklilik maaşı bakımından öğretmenlerin statüsünden üstün olacaklar. Ancak okul idarecisi olma şartları zorlaştırılacak. Yeni modelde okul idareciliğine atamada yeterliliklere dayalı yazılı sınav uygulaması ve lisansüstü düzeyde diplomaya dayalı olarak yeniden yapılandırılacak.

 

 

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