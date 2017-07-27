''Otomatik BES'te cayma hakkı beklentiyi aştı''

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten otomatik katılımlı bireysel emeklilik sistemine (BES) ilişkin bir açıklama geldi.

Sistemdeki cayma oranının beklentilerinin "çok üzerinde" kaldığını söyleyen Şimşek, "Bu konuda oturup tekrar dünya uygulamalarına bakıp bir iyileştirmeye gidebiliriz. Belki bir miktar ince ayar gerekebilir" dedi.

A Haber'a konuşan Şimşek, gönüllü katılımın olduğu sistemde 6.3 milyon civarında katılımcının bulunduğunu ve ciddi bir birikimin oluştuğunu söyledi.

Otomatik katılımlı BES'e ise 2.6 milyon kişinin dahil olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı, şu ana kadar tasarruf edilen miktarın 750 milyon lira tutarında olduğunu kaydetti.