Özel güvenlik yönetmeliği değişti

Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan veya çalışmak isteyenlerde aranacak sağlık şartları belirlendi. Buna göre, kimlerin silah kullanabileceği sağlık raporuyla belirlenecek.

Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan veya çalışmak isteyenlerde aranacak şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, özel güvenlik görevlileri ve adayların tam teşekküllü hastanelerden sağlık raporu alması gerekiyor. MESLEĞİ YAPAMAYACAK OLANLAR Raporda, "Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur", "Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olur" veya "Özel Güvenlik Görevlisi Olamaz" şeklinde kesin karar yazılacak. Yönetmeliğe göre, kas-iskelet sistemi, ruh sağlığı ve hastalıkları ile görme, duyma veya konuşma yetilerini kaybedenler bu mesleği yapamayacak. KİMLERİN SİLAHLA ÇALIŞACAĞINA DOKTOR KARAR VERECEK Kimlerin silahlı kimlerin silahsız çalışacağına da yine hekimler karar verecek. Geçerli bir sağlık raporu ile özel güvenlik temel eğitim sertifikası alanlardan, sertifika geçerlilik süresince yeniden rapor istenmeyecek. Halihazırda çalışanların, rapor alması gerekmeyecek.