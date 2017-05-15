Özel sektörde 250 bin personel alınacak

Türkiye'de başlayan istihdam seferberliğine İstanbul'da 500 bin kişi hedefiyle katıldı. İlk 4 ayda 252 bin kişi işe yerleşirken özel sektör kuruluşları yıl sonuna kadar 250 bin kişiyi daha işe alacak. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Mayısta AK Parti kongresinde açıklayacağını söylediği yol haritasının Türkiye'yi daha güçlü bir şekilde yukarıya taşıyacağına inandıklarını ifade etti. Çağlar, ikinci çeyrekte çarkların daha da hızlanacağını belirterek, "Güncel rakamı da paylaşayım. İstanbul iş dünyası yılın ilk dört ayında 252 bin ilave istihdam sağladı. Yıl sonuna kadar verdiğimiz söz 500 bindi." dedi.

ENGELLİYE YENİ İŞ FIRSATI

İŞKUR, engelli istihdamına yönelik çeşitli desteklerde bulunuyor. İŞKUR, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verileceğini duyurdu. Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerini 12 Haziran'a kadar bulundukları illerdeki İŞKUR İl Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. Desteklenecek projeler şöyle; 1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, 2- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, 3- Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler, 4- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, 5- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler. 6- Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler.

ÜNİVERSİTELER İLANA ÇIKTI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi : 2 akademik personel alacak. Son başvuru 22 Mayıs.

Şırnak Üniversitesi : 4 akademik personel alacak. Son başvuru 22 Mayıs.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı : 28 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 22 Mayıs.

Dicle Üniversitesi : 24 akademik personel alacak. Son başvuru 22 Mayıs.

İçişleri Bakanlığı : Bin 545 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 22 Mayıs.

Adnan Menderes Üniversitesi : 37 akademik personel alacak. Son başvuru 23 Mayıs.

Hakkari Üniversitesi : 7 akademik personel alacak. Son başvuru 24 Mayıs.

Uludağ Üniversitesi : 25 akademik personel alacak. Son başvuru 25 Mayıs.

Boğaziçi Üniversitesi : 3 akademik personel alacak. Son başvuru 26 Mayıs.

Erciyes Üniversitesi : 1 avukat alacak. Son başvuru 26 Mayıs.

Harran Üniversitesi : 34 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 26 Mayıs.

Türk -Alman Üniversitesi : 3 akademik personel alacak. Son başvuru 26 Mayıs.

Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı : 9 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 26 Mayıs.

Galatasaray Üniversitesi : 15 akademik personel alacak. Son başvuru 29 Mayıs.

Gazi Üni versitesi : 8 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 5 Haziran.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi : 1 akademik personel alacak. Son başvuru 22 Mayıs.

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı : 3 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru 18 Mayıs.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi : 29 akademik personel alacak. Son başvuru 22 Mayıs.

Hopa Belediye Başkanlığı : 2 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 16 Mayıs.

Milli Savunma Bakanlığı : 26 sürekli işçi alacak. Son başvuru 16 Mayıs.

İstanbul Devlet Opera Ve Balesi Müdürlüğü : 1 atölye elemanı alacak. Son başvuru 17 Mayıs.

Süleyman Demirel Üniversitesi : 104 geçici işçi alacak. Son başvuru 20 Mayıs.

Süleyman Demirel Üniversitesi : 4 engelli geçici işçi alacak. Son başvuru 20 Mayıs...