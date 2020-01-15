Özel sektörde zamlı yemek ücretleri belli oldu

Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, 2019 senesi genelinde enflasyonun yüzde 11,84 arttığı göz önüne alındığında hükümetin izah ettiği meblağı gayet pozitif karşıladıklarını belirterek, “Devletin de desteklediği üzere, öğle yemeği ödeneği ile şirketler Sosyal Güvenlik Kurumu işçi ve patron primlerine tabi olmadıkları gibi Damga Vergisi’nden de muaf oluyorlar. Bu da işverenlere takriben yüzde 100’e varan vergi avantajı yaratıyor.” ifadelerini kullandı.

“Şirketlerin yüzde 70’i öğle yemeğine zam yaptı”

2019 senesinde şirketlerin hemen hemen yüzde 80'inin öğle yemeği ödeneğini vasati yüzde 13 artırdığını ancak bu oranın 2018 sene sonu reel enflasyon oranı olan yüzde 20'nin çok altında kaldığına dikkati çeken Ladoucette, “2019’da şirketlerin takriben yüzde 20'si öğle yemeği ödeneğini hiç artırmazken Türkiye'nin dört bir yanındaki patronların vasati yemek ödeneği 18,3 TL oldu. Bu miktar çalışanların her bir iş gününde çorba, ana yemek ve içecekten oluşan sıhhatli ve besleyici bir öğle yemeği fiyatını ve çay, kahve gibi içecek giderlerini karşılamaları için ne yazık ki yeterli olmadığı gibi kart bakiyelerini de her ayın ortalama 20. gününde bitirmelerine kapı aralıyor. İşverenlere çalışanlarına ne kadar yemek ödeneği verebileceği ile ilgili destek vermek için lokantalarla düzenli olarak araştırmalar yapıyoruz. Bu araştırma çalışmalarımız, temel bir öğle yemeği ortalama meblağının İstanbul'da 28 TL, Ankara'da 26 TL, İzmir'de 27 TL, Adana ve Bursa'da ise 25 TL civarında olduğunu gösteriyor. Biz de şirketlerin çalışanlarının yoğun temposuna uygun, balanslı bir öğle yemeği yemelerini desteklemek için duyuru edilen bu bedeli geçen yıla göre daha fazla şirketin uygulamasını bekliyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

“Yemek kartı tüm ekosistem için avantaj sağlıyor”

Çalışanların en çok seçenek ettiği yan haklardan olan yemek kartlarının artık işverenler için de çalışan verimliliği ve bağlılığını artırmak için ehemmiyetli bir araç haline geldiğini ifade eden Ladoucette şunları kaydetti:

“Dijital ekonomi çağını yaşıyoruz. Son zamanlarda küçük veyahut büyük ölçek, tüm şirketler rekabet gücünü savunmak ve değişen ihtiyaçlarını karşılamak için kaynaklarını daha etkin ve randımanlı kullanmak zorunda. Yemek kartı, ister 1 çalışanı ister 1.000 çalışanı olsun tüm şirket ve müesseselerin en büyük fiyat kalemleri arasında yer alan öğle yemeği hizmetini tüm hissedarların kazandığı, avantajlı bir çözüme dönüştürme fırsatı sunuyor” Edenred’in müşterilerine sunduğu Ticket Yemek Kartı sisteminde şirketler, yüzde 15 Sosyal Güvenlik Kurumu işçi primi, yüzde 22,5 Sosyal Güvenlik Kurumu patron primi, yüzde 0,75 Damga vergisi gibi vergilerden, ek olarak, yüzde 22 Gelir vergisi ile yüzde 8 Katma Değer Vergisi’nden de muaf oluyor. Türkiye’de 45 bin’den fazla noktadan dilediği yerde yemek yiyebilme özgürlüğüne sahip olan çalışanlar ise nakit ödemeden daha kolay ve esnek kullanım avantajı ile ister online siparişle ister lokantaya gittikçe öğle yemeği hizmetinden yararlanabiliyor."

Milyonlarca memurun öğle yemeği ücreti belli oldu