Patronların dediği oldu; asgari ücret o seviyeye indi

Türkiye piyasaları yeni güne kurdaki ani yükseliş ile başlarken, döviz kurlarındaki yükseliş sonrasında mevcut asgari ücret ihracatçıların istediği 300-400 dolar bandına geriledi.

Dün Türkiye İhracatçılar Meclis’i Başkanı Mustafa Gültepe asgari ücretin maksimum 300-400 dolar olması gerektiğini belirtmişti. Gültepe’nin açıklamasından saatler sonra kurdaki yaşanan şokla birlikte asgari ücrette bu seviyelere gerilemiş oldu.

Ocak ayındaki zamla 8 bin 506 lira olarak belirlenen asgari ücret o günün kuruyla 452 dolar ediyordu. An itibarıyla 23 liralık dolar kuru göz önüne alındığında ise asgari ücret 369 dolar seviyesinde bulunuyor.

Eski bakan Bilgin 500 dolar sınırı koymuştu

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçim sürecinde asgari ücretin 500 dolar seviyesine yükseltileceğini söylemişti.