Patronu, çalışanı bu haberi bekliyordu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve bağlı sendikaların genel başkanlarıyla yapılan Bakanlıktaki "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü" toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bazı sendikaların Taksim'de kutlama taleplerinin hatırlatılması üzerine Müezzinoğlu, 1 Mayıs'ın emeğin bayramı olarak yurdun her köşesinde huzur ve güvenlik içinde kutlanabilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Taksim'in emekçiler adına 1977'den bu yana taşınan bir acı olduğunu, o gün orada olağan dışı bir katliamla muhatap olunduğunu ifade eden Müezzinoğlu, bunun unutulmadan emekçinin hakkı ve hukukunun korunması gerektiğini söyledi. Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama kutlamaların Taksim'de olacak ısrarı, güvenlik ve emniyet açısından bir sıkıntı yoksa yapılabilir ama sıkıntı, güvenlik açısından sorun varsa orada önemli olan ülkenin her bir köşesinde bu kutlamaların yapılabilmesidir."

Bakan Müezzinoğlu, 1 Mayıs'taki programını henüz netleştirmediğini, kendisini davet eden sendika olduğunu, bunu değerlendireceğini söyledi.

Kıdem tazminatı

Bir basın mensubunun kıdem tazminatındaki sürece ilişkin sorusu üzerine Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah önümüzdeki hafta paydaşlarımızla buna Türk-İş de dahil, ana ilkeler çerçevesinde bakış açılarımızı paylaşmaya başlayacağız. Alın terinin hakkının korunması birinci önceliğimiz. İki, güvenceli bir sistem olmalı, yani çalışan kardeşimiz alın terinin hakkının emin bir elde olması, üçüncüsü şeffaf olması, görebilmesi. Dört, sürdürülebilir olması. Bu dört temel ilkeyi merkeze alacağız."

AKPM'nin aldığı karar

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye ile ilgili siyasi denetim kararına ilişkin bir soru üzerine Müezzinoğlu, "Türkiye'yi ve Türk milletini köşeye sıkıştırma taktikleri bunlar. Bu taktiklere bu millet teslim olmaz, kendi dinamikleriyle güçlü şekilde mücadelesini verir. O nedenle biz işimize bakalım. Bu ülkenin standardını yükseltelim." ifadelerini kullandı.