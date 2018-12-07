Polislere emekli ikramiyesi müjdesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor. Takvim'in bir haberine göre; AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'ın yaptığı teklif ile polislerin emekli ikramiyesi iki katına çıkacak ve Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na (POLSAN) üye olmaları zorunlu hale gelecek.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, teklifin, Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki tüm memurların, POLSAN'a daimi ortak olmaları şartı getiren 2. maddesinin sözleşme özgürlüğüne aykırı olduğunu, polislerin sözleşme yapmama özgürlüğünün ellerinden alındığını savunarak karşı çıktı.

Teklif sahibi AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, sandığın mevcut üyelerine ilişkin bir düzenleme getirmediklerini, eski üyelerin, üye oldukları dönemde sandığın statüsü neyse ona tabi olmaya devam edeceklerini belirtti.

"ANAYASA'YA AYKIRI DEĞİL"

Düzenlemenin yasalaşmasından sonra emniyet mensubu olarak çalışmaya başlayanlara, sandığa üyeliğin zorunlu hale getirileceğini anlatan Altunyaldız, "Bir anlamda bu sandığın sürdürülebilir ve sürekli yapısını oluşturmaya ve emniyet mensupları arasında da muhtemel mali haklarla ilgili doğabilecek farklı algıları yok etmeye çalışıyoruz. Emniyet teşkilatına katılacak üyeler için düzenli, sürdürülebilir bir sandık oluşumunu teşkil etmeye çalışıyoruz. Düzenleme Anayasa'ya aykırı değildir." ifadelerini kullandı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ 200 BİN LİRAYA ÇIKACAK

POLSAN'ın, 288 bin emniyet mensubu arasından 45 bin üyesi bulunduğunu kaydeden Altunyaldız, sandığın, şu anda teşkilattan emekli olanlara 120 bin lira emekli ikramiyesi verdiğini, yapılan düzenlemeyle bu rakamın 200 bin liraya kadar çıkarılacağını vurguladı. Altunyaldız, sandığın, ilerleyen süreçte üyelere evlilik ve eğitim yardımı gibi ilave yardımlar da yapacağını bildirdi.