Polislerin maaş promosyonu ihalesinde en yüksek teklif belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün maaş promosyonu ihalesi bugün gerçekleştirildi. Sendikanın 270 bin TL istediği maaş promosyonu için, ihalede en yüksek teklifi veren banka belli oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin Banka Promosyonu ve Bankacılık Hizmet İhalesi ilk kez EGM'nin sosyal medya hesaplarından ve Polis Radyosu'ndan canlı yayınlandı.

İhale, bankaların kapalı tekliflerini vermelerinin ardından açık arttırma usulüyle devam etti. 2025-2028 yıllarını kapsayacak ihaleye kamu ve özel nitelikli olmak üzere 24 banka davet edildi.

5 banka ihalede yer aldı. İhalede yer alan bankaların 36 ay için kapalı teklifleri şu şekildeydi:

Halk Bankası: 75 bin Türk lirası

İş Bankası: 30 bin Türk lirası

Yapı Kredi Bankası: 54 bin Türk lirası

VakıfBank: 75 bin Türk lirası

Ziraat Bankası: 50 bin Türk lirası.

Kapalı tekliflerin ardından 7 tur süren açık artırma aşaması sonucunda ihalede en yüksek teklifi 90 bin lira ile VakıfBank verdi.

"Teklifin revize edilmesi talebi kabul etmedi"

EGM Strateji Daire Başkanı Seylan Demir, VakıfBank temsilcisinden teklifi revize etmeleri talebinde bulundu ancak yeni teklif gelmedi. Demir bunun üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu teklif, diğer kamu kurum ve kuruluşların promosyon anlaşmaları da dikkate alınarak komisyonumuzca kapsamlı şekilde değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde bankalardan tekliflerini yazılı olarak revize etmeleri istenecek veya tarihi sonradan bildirilecek yeni bir oturum düzenlenecektir. Sürecin en kısa sürede tüm personelimizin memnuniyetini sağlayacak şekilde sonuçlanması için azim ve kararlılıkla çalışacağız."

İHA