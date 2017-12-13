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  4. 13 Aralık 2017 10:15

Prim borçları için 26 Aralık uyarısı

Prim borçlarını erteleyenler için önemli bir uyarı geldi. Prim borçları için son ödeme tarihinin 26 Aralık olduğu, ödemenin yapılmaması halinde asgari ücret desteğinden yararlanılamayacağı açıklandı.

Prim borçları için 26 Aralık uyarısı
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Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Uzun, ertelenmiş prim borçları ile ilgili uyarıda bulunarak, son ödeme tarihinin 26 Aralık 2017 olduğunu söyledi.

SGK Gaziantep Müdürü Mehmet Uzun, yaptığı açıklamada, 6770 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile 5510 sayılı kanunun geçici 72 nci maddesi ile 2017/Şubat ayına ait primlerin ödeme süresi 2017/Aralık ayına ertelendiğini hatırlatarak, 5 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine eklenen bir hükümle, hem ertelenen 2017/Şubat ayı primleri hem de 2017/Kasım ayı primlerinin son ödeme tarihinin 26 Aralık 2017 olduğunu söyledi.

 
Uzun, açıklamada, "2017/Şubat ayına ait ertelenen sigorta prim borçlarının 26/12/2017 tarihine kadar ve ayrıca 2017/Kasım ayına ait yani(Cari ay) priminin de yine 26/12/2017 tarihine kadar bu tarih dahil ödenmesi gerekmektedir.

DESTEKTEN YARARLANAMAYACAK

Ertelenen sigorta primlerinin ve cari ay priminin bu sürenin sonuna kadar ödenmemesi durumunda (2016 yılı ve öncesinde tescil edilen işyerleri hariç olmak üzere) bu sürenin sona erdiği tarihi takip eden aylarda, asgari ücret desteğinden yararlanılması mümkün olmayacaktır.

Ayrıca ertelenen sigorta primlerinin ve cari ay primlerinin bu sürenin sonuna kadar ödenmemesi durumunda, bu borçlar ödenmediği sürece teşvikli bildirge düzenlenemeyecektir.

İşverenlerimizin asgari ücret desteğinden ve teşviklerden yararlanabilmeleri açısından ertelenen tutarları ve cari ay primlerini bu sürenin sonuna kadar ödemeleri önem arz etmektedir" dedi.

 

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