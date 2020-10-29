Sağlık Bakanlığı 12 bin sağlık personeli alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda sağlıkçılarla ilgili müjdeyi de paylaştı. Bakan Koca, Kasım'ın ilk haftasında 12 bin sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkçı alımıyla ilgili soruya, "Bağışıklık haritasını 1,5 en geç 2 ay içerisinde sürekli tekrarlamak istiyoruz. Başlandı sanırım gelecek hafta hane halkı tespit edilmişti, sadece PCR değil aynı zamanda antikora bakılmış oluyor. Gelecek hafta bitmiş olur, o durumda sonuçlarını il il açıklamak mümkün olacak" bilgilerini verdi.

