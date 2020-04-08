Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı !

Sağlık Bakanlığı, 14 bin sürekli işçi alımı kura çekiliş sonuçlarını açıkladı. Bakanlık personel alımlarına dair yaptığı açıklamada sonuçların 8 Nisan tarihi itibarıyla 26 il için yayınlandığını duyurdu. Kalan illerin sonuçları ise yarın belli olacak.



Sağlık Bakanlığı, 14 bin sürekli işçi alımı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sürekli işçi alımında ilk olarak 26 il için sonuçlar açıklanırken, geri kalan iller yarın (9 Nisan Perşembe) akşamı açıklanacak. Binlerce kişinin başvuruda bulunduğu Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura başvuru sonuçlarına iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden erişilebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURASI HAKKINDA AÇIKLAMA

08.04.2020 Tarihli Duyuru: T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Sürekli İşçi Alımı Kurası sonuçları Bakanlık Merkez Teşkilatı ile Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için yayınlanmıştır.

Kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden kimlik bilgileri girilerek kişisel olarak öğrenilebilecektir.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

09 Nisan 2020 (Perşembe):

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat illeri için kura işlemi gerçekleştirilecektir.

Sağlık Bakanlığı, istihdam edilecek 14 bin sürekli işçi kadrosu için bakanlığın resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şunlar denildi;

T.C. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 14.000 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecektir.

İŞKUR üzerinden il ve meslek bazında talepler toplanmış olup, 737.489 kişi başvuruda bulunmuştur. Yapılacak olan kuralar, 08-09 Nisan 2020 tarihlerinde Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 14.000 işçi asil, 14.000 işçi ise yedek olmak üzere gerçekleştirilecektir.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura sonuçları aynı gün saat 20.00′ den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.