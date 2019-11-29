Sandık emeklisine bayram ikramiyesi ödenecek mi ?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dışında 10 banka, 6 sigorta şirketiyle, TOBB ve ona bağlı odaların çalışanlarının dahil olduğu 17 emekli sandığı bulunuyor. Bu sandıklardan 300 bini aşkın emekli aylık alıyor. Yasayla kalıcı hale getirilen yıllık 2 bin liralık bayram ikramiyesi, sadece SGK'dan aylık alan yaklaşık 12 milyon emekliyi kapsıyor. Yasaya göre, çalışırken SGK'ya prim ödeyerek emekliliğe hak kazanan bu emeklilerin ikramiyeleri Hazine'den ödeniyor.



‘KARAR SANDIKLARIN’



SGK dışındaki özel sandıklara prim ödeyerek emekli olan 300 bin kişi ise yasa kapsamına girmediği için bayram ikramiyesinden yararlanamıyor. Bu emekliler, çalışırken primlerini özel sandıklara ödediği için maaşlarını SGK'dan değil, kendi özel sandıklarından alıyor. Dolayısıyla bu emeklilere bayram ikramiyesi ödenip ödenmeyeceğine, SGK'nın değil sandık yönetimlerinin karar vermesi gerekiyor. Bayram ikramiyelerini alamayan sandık emeklileri, bu durumun kendileri için büyük bir haksızlık olduğunu ve adaletsizliğe yol açtığını belirterek özel sandık emeklilerinin de kapsama alınmasını istiyor.



SGK: TALİMAT VEREMEYİZ



2008 yılında 3 sosyal güvenlik kurumu birleştirilirken, özel sandıkların da aynı çatıda toplanmasına karar verildiğini ancak bunun sürekli ertelendiğini belirten emekliler, ya kendilerine de Hazine'den ödeme yapılması ya da ödeme için özel sandıklara talimat verilmesini istiyor. Gelen yoğun talep ve şikayetler üzerine, Türkiye Bankalar Birliği'nin üyesi olan bankaların durumu, Sosyal Güvenlik Kurumu'na sorduğu, SGK'nın ise “İkramiye konusu her sandığın kendi kararına bağlı olan bir konu. O sandıkların her biri ayrı bir SGK gibi. Parası olan, mali durumu iyi olan sandık karar alırsa ödeyebilir. Biz onlara ödeyin ya da ödemeyin diye talimat veremeyiz” yanıtını verdiği öğrenildi.



MAĞDURİYET İŞBİRLİĞİLE GiDERiLMELİ



Türkiye Emekliler Derneği’nden (TÜED) konuyla ilgili önemli bir öneri geldi. Derneğin hukuk danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, 300 binden fazla emeklinin ikramiye alamayarak mağduriyet yaşadığını aktardı. Yazıcıoğlu, sandık emeklilerinin SGK emeklilerinden hiçbir farkı olmadığını, hatta zam sistemlerinin dahi aynı olduğunu hatırlattı. Yazıcıoğlu şunları söyledi: “ Sandık emeklisinin yaşadığı mağduriyet giderilmeli. SGK emeklileriyle eşit haklara sahipler, ancak ikramiyede farklılık var. Bu da eşitlik ilkesine aykırı. Sandıklar çok para ödüyor algısı var. Ama yanlış.Önerimiz şudur ki, ‘ikramiyeyi sandıklar ödesin. Hazine de buna destek versin’ Böylece, herkes elini taşın altına koymuş olur. 300 bin ailenin mağduriyeti giderilmiş olur.”



ENFLASYON ARTIŞI GÜNDEMDE



Emeklilerin geliri 2020'de artacak. Tüm emeklilere haziran ve temmuz aylarında zam yapılacak.Ayrıca bayram ikramiyeleri de devam edecek. Emeklilere mevcut düzenlemeye göre, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye ödemesi yapılacak. Ancak ikramiyede artış yapılması da gündemde. 2020 Yılı Programı'ndakş enflasyon tahmini gerçekleşirse, ikramiye tutarı 1.108 liraya yükselecek. Emekliler, bu durumda iki bayram için 2020 yılında toplam 2 bin 216 lira ikramiye alacak, 216 lira artış elde etmiş olacak.