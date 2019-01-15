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  4. 15 Ocak 2019 09:32

Seçim öncesi belediye çalışanlarının sosyal medyasına gözaltı !

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde seçimler öncesinde çalışanlarına "gündelik yaşamınızdaki tavırlarınız gibi sosyal medya hesaplarınızdaki paylaşımlarınız da soruşturmaya konu edilecektir" genelgesi yayınlandı.

Seçim öncesi belediye çalışanlarının sosyal medyasına gözaltı !
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, seçimler öncesinde bir genelge hazırlayarak belediye çalışanlarının gündelik yaşamdaki tavırlarının yanı sıra, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımların da soruşturmaya konu edileceği, “kamu görevlisine yakışmayan paylaşımlarda bulunanlar” hakkında idari işlem yapılacağı duyuruldu.

Cumhuriyet gazetesinden Abidin Yağmur'un haberine göre Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP’den aday gösterilmemesi üzerine bu partiden ayrılarak İYİ Parti’den aday olurken, MHP’nin Büyükşehir adayı Hamit Tuna olmuştu. Ülkücü camiadaki bu bölünme gerginliğe ve taraflar arasında ‘baskı’ iddialarına konu olmuş, Hamit Tuna, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına baskı yapıldığını iddia etmişti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bu gelişmeler üzerine, belediye personeline bir genelge göndererek, seçim süreci, mesai saatlerinde siyaset konuşulmaması ve sosyal medya paylaşımları konusunda uyardığı ortaya çıktı.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Genel Sekreter Devran Kutlugün imzasıyla personele tebliğ edilen genelgede, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, 30 Mart 2014’ten beri tarafsız bir yönetim anlayışı sergileme gayretinde olduğu vurgulandı.

657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre, devlet memurlarının siyaset yapamayacağının, mesai saatleri içinde siyaset tartışamayacağının belirtildiği genelgede, belediye çalışanlarının mesai saatleri dışındaki gündelik hayatları ile sosyal medya kullanımlarına da dikkat etmeleri gerektiği ileri sürüldü. Genelgede, “İşyerinde iş barışını bozacak türde siyasi ve her türlü benzeri faaliyet içinde olanlar, tüm iletişim kanallarında (sosyal medya dahil) kamu görevlisi sıfatına yakışmayan paylaşımlarda bulunanlar hakkında zaman geçirilmeden gerekli idari işlemlerin yapılacağı bilinmelidir” ifadeleri yer aldı.

 
 

Cumhuriyet

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