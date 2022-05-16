SGK açıkladı: ''Yüzde 30'lara kadar düştü''

Kayıt dışı istihdam ile mücadelenin verilen teşvikler ve denetimlerle etkin bir şeklide sürdürüldüğünü vurgulayan SGK İstanbul İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu, "Bu süreçte yüzde 50'lerde olan kayıt dışı istihdam oranı bugün yüzde 30'lara kadar düşmüştür" dedi.

Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle, Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu bir basın açıklaması yaptı.

Farkındalık oluşturma ve bilinçlendirme açısından Sosyal Güvenlik Haftasının önemli olduğunu vurgulayan Cevheroğlu şunları kaydetti:

“Sosyal Güvenlik Kurumunu, herkese ve her kesime tanıtmak, insanlarda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz etkinliklerde, iletişimin her yöntemi kullanılarak toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışacağız. Hafta boyunca gelenekselleşen bazı faaliyetlerimizi bu yıl da yapmayı sürdüreceğiz. Paydaşlarımız olan sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve kamu yöneticilerine ziyaretler gerçekleştireceğiz. Ulusal ve yerel televizyon kanallarında bu yılın hafta teması olan kayıt dışı istihdamla mücadele ile ilgili yaptığımız çalışmalar, sosyal güvenlik kavramı, reformun getirdikleri, 5510 sayılı Kanun ile gelen hak ve yükümlülükler ile yapmakta olduğumuz çalışmaları anlatmak amacıyla çeşitli programlara katılacağız. Yerel yönetimlerle yaptığımız işbirliği ile hafta için hazırladığımız yazılı ve görsel tanıtım ve bilgilendirici materyaller vatandaşlarımıza ulaştırılacak.”

‘30’LARA KADAR DÜŞÜRDÜK’

Konuşmasının devamında ise Cevherlioğlu şunları kaydetti:

“Bu yılın ana teması olan kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalarımıza değinerek toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Kayıt dışı istihdamın genişlemesi, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açmaktadır. Kurum olarak verdiğimiz hizmetlerin iyileştirmesi, prim teşviki uygulamaları, veri paylaşımına dayalı çapraz denetimler, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, yenilikçi uygulamalarımız ve tabii ki kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu alanlarda hayata geçirdiğimiz projeler kayıt dışı istihdamın düşürülmesine önemli katkı sunmaktadır. Sosyal Güvenlik Reformunun hayata geçmesi ile birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik vererek bu süreçte yüzde 50'lerde olan kayıt dışı istihdam oranı bugün yüzde 30'lara kadar düşmüştür.”