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  4. 28 Temmuz 2020 15:14

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını açıklandı! Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesine girerek sonucu öğrenebilir.

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı!
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı. Öğretmen adayları, sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek."

TERCİHLER 31 AĞUSTOS'TA 
Bugünden itibaren sonuçlara itiraz yapılabilecek. Bakanlık, sonuçlara itirazları 10 Ağustos tarihine kadar inceleyecek. Sonrasında ise 31 Ağustos tarihinde öğretmenlerin tercihleri başlayacak. Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ise 8 Eylül’de ilan edilecek.

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Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları
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