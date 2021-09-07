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Tam 5,4 milyon EYT'li isyanda!

Tam 5,4 milyon EYT'li isyanda!

Türkiye’de 5.4 milyon kişi prim gün süresini doldurduğu halde yaş sınırını beklediği için emekli olamadı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar verilen sözlerin tutulmasını istedi.

Türkiye’de 5.4 milyon kişi prim gün süresini doldurduğu halde yaş sınırını beklediği için emekli olamıyor. İzmir’de 450 bine yakın “emeklilikte yaşa takılan” bulunuyor..

Cumhuriyet'ten Erman Şentürk'ün haberine göre; Türkiye’de adeta kaderine terk edilen, “emeklilikte yaşa takılanlar” (EYT) her seçim öncesinde tekrarlanan vaatlerin artık yerine getirilmesini bekliyor. İzmir’de 450 bine yakın, Türkiye’de 5.4 milyon EYT’li olduğunu açıklayan İzmir Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Doğan Türker, yaşadıkları çileyi “Dede olduk ama emekli olamadık” sözleriyle tarif etti. Türker, “1999’da çıkan yasadan ötürü mağduruz. İptalini istiyoruz” dedi.

 

Etiketler eyt eyt'liler
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