Televizyon kanalı haberci ve reklamcı arıyor

“ Haber Ağırlıklı “ bir TV kanalI için, aşağıdaki özelliklere sahip elemanlar aranmaktadır.

Eğer aşağıda yazılı özelliklere sahip olduğunuza inanıyorsanız, lütfen CV’nizi

ikgazeteci@gmail.com

adresine yollayın. Hangi posizyona başvurmak istiyorsanız, lütfen açıklama kısmına sadece onu yazınız. Muhabir ya da kameraman gibi.

Açıklaması boş kalan, ya da başka şeyler yazılan e-mailer anında silinecektir. Eğer birden fazla pozisyona başvurmak istiyorsanız, sözgelişi hem muhabir hem de editör pozisyonuna başvurmak istiyorsanız, CV’nizi iki ayrı mailde birine muhabir, diğerine de, editör açıklaması yazarak yollayın.

Başvurular 31 Kasım 2021 tarihine kadar yapılabilir.

Çalışma yeri Maslak, İSTANBUL

Birlikte çalışmak umuduyla…

EDİTÖR

En az 10 yıl mesleki, en az 5 yıl TV haber editörlük deneyimi olmak.

Muhabir kökenli olmak.

Gerektiğinde, sabah haberlerinde de görev alabilmek için, 00:00-10:00 vardiyasında çalışabilmek.

Digital Yayın sisteminde daha önce en az 3 yıl çalışmış olmak.

Tercihen İngilizce bilmek.

MUHABİR

En az 5 yıl mesleki, en az 3 yıl TV haber merkezi deneyimi olmak.

Gerektiğinde, sabah haberlerinde görev alabilmek için, 00:00-10:00 vardiyasında çalışabilmek.

Digital Yayın sisteminde daha önce en az 2 yıl çalışmış olmak.

Gerektiğinde Produktör olarak çalışabilmek

Tercihen İngilizce bilmek.

HABER SUNUCU

En az 5 yıl haber kanalında ekran deneyimi olmak.

Gerektiğinde, sabah haberlerinde de görev alabilmek için, 00:00-10:00 vardiyasında çalışabilmek.

Perfore yapabilmek.

Prompter kullanmadan haber sunabilmek.

Gerektiğinde, prodüktörlük yapabilmek.

Tercihen İngilizce bilmek.

KAMERAMAN

En az 3 yıl haber kanalı deneyimi olmak.

Tercihen İngilizce bilmek.

YAPIMCI

Ez 5 yıl haber programı deneyimi olmak. Programın A’dan Zye, her şeyinin sorumluluğunu alabilmek.

Gerektiğinde, sabah haberlerinde de görev alabilmek için, 00:00-10:00 vardiyasında çalışabilmek.

Tercihen muhabir kökenli olmak.

Tercihen İngilizce bilmek.

GÖRSEL YÖNETMEN

En az 5 yıl, bir haber kanalında, görsel yönetmen ya da yardımcısı olarak çalışmış olmak.

Kanalın tüm ekran grafikleri ile tanıtım ve jeneriklerini üstlenecek yaratıcılıkta olmak.

Tercihen grafik makinalarını kullanabilmek.

Tercihen İngilizce bilmek.

GRAFİK OPERATÖRÜ

En az 5 yıl grafik operatörü deneyimi olmak.

Ez az 3 yıl haber kanalı deneyimi olmak.

“ After Effect “ programını çok iyi kullanabilmek.

Yaratıcı olmak.

Tercihen İngilizce bilmek

STAJYER

Son 2 yılda üniversite mezunu olmak.

En az toplam 3 ay TV haber merkezinde kanallarında staj yapmış olmak.

Gerektiğinde, sabah haberlerinde de görev alabilmek için, 00:00-10:00 vardiyasında çalışabilmek.

Tercihen İngilizce bilmek.

REKLAM MÜDÜRÜ

En az 10 yıllık TV Reklam Departmanı deneyimi olmak.

Tercihen büyük ya da orta boy bir TV kanalının reklam departmanında, reklam müdürlüğü ya da yardımcılığı yapmış olmak.

Tercihen İngilizce bilmek.

REKLAM MÜDÜR YARDIMCISI