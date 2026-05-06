Temmuz zammı için rakamlar netleşti: SGK Uzmanı Dilek Ete’den emekli ve memur için iki ayrı senaryo!

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam için geri sayım sürerken, SGK Uzmanı Dilek Ete’den milyonları ilgilendiren bir açıklama geldi. Nisan ayı verileriyle birlikte %14,64’lük zam şimdiden garanti altına alınırken, masadaki iki farklı enflasyon senaryosu Temmuz tablolarını belirledi.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan ayında yıllık bazda %32,37 oranında artış gösterdi. Piyasa analistlerinin genel beklentisi yıllık enflasyonun %31,25 seviyelerinde kalacağı yönündeydi. Bu sonuçla birlikte enflasyonun mart ayındaki %30,87’lik seviyesinden yukarı yönlü ivmelendiği görüldü. Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre %4,18 oranında yükseldi. Piyasa anketlerinde aylık artış beklentisi %3,28 olarak öngörülüyordu. Mart ayında %1,94 olarak gerçekleşen aylık enflasyonun Nisan’da iki katından fazla bir hıza ulaşması dikkat çekti.

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %4,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,43 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %28,59 arttı, aylık %3,17 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,17 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,99 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %26,48 artış gösterdi.

SGK Uzmanı Dilek Ete’den emekli ve memur için 2 ayrı senaryo!

TÜİK’in Nisan ayı enflasyonunu %4,18 olarak açıklamasıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 4 aylık zam oranı %14,64 olarak kesinleşirken sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete, Mayıs ve Haziran aylarındaki olası enflasyon trendlerine göre emekli ve memur maaşlarının ne kadar olacağını hesapladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Dilek Ete, MAK Haber YouTube kanalında yaptığı canlı yayın değerlendirmesinde, bu oranın şu anki maaşlara yansımasını şu sözlerle özetledi:

"Şu an 20.000 TL olan bir emekli aylığının 22.928 TL seviyesine yükselmesi şimdiden garanti altına alınmıştır."

Temmuz Maaşları İçin Masadaki İki Senaryo

Nisan sonu itibarıyla netleşen rakamların ardından, Mayıs ve Haziran verilerine göre oluşacak nihai tablolar şöyle:

1. Senaryo (Aylık %1,5 Enflasyon) 2. Senaryo (Aylık %2 Enflasyon) SSK ve Bağ-Kur Emeklisi %18,10 Zam %19,27 Zam Memur ve Memur Emeklisi %12,40 Zam %13,45 Zam 20.000 TL Alan Emekli 23.620 TL 23.854 TL



Refah Payı Olmazsa Kanuni Artış Geçerli

SGK Uzmanı Dilek Ete, bu hesaplamaların tamamen yasal enflasyon farkı üzerinden yapıldığını hatırlattı. Hükümet tarafından Temmuz ayında ekstra bir refah payı veya taban maaş düzenlemesi (seyyanen zam gibi) yapılmadığı takdirde, milyonlarca vatandaşın maaşları bu netleşen oranlar üzerinden hesaplara yatacak.

Enflasyon Beklentisi Maaşı Şekillendirecek

Dilek Ete, Nisan ayı verisinin çarşı-pazar enflasyonuna yakın olduğunu belirterek, önümüzdeki iki ayda gerçekleşecek aylık %2’lik bir artışın emekli maaşlarını 24 bin TL sınırına yaklaştıracağını vurguladı. Memur emeklilerinde ise toplu sözleşme şartları nedeniyle artışın SSK ve Bağ-Kur'a oranla daha sınırlı kalacağı görülüyor.